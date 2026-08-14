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Saray’da trafik kazası: 3 yaralı

Van’ın Saray ilçesinde bir otomobilin yol kenarındaki bariyerlere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza Örenburç Mahallesi’nde meydana geldi.

Saray’da trafik kazası: 3 yaralı

Van’ın Saray ilçesinde bir otomobilin yol kenarındaki bariyerlere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Örenburç Mahallesi’nde meydana geldi. Saray’dan Özalp istikametine seyir halinde olan otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Saray’da trafik kazası: 3 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van
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