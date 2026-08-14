Trabzon’da fetih coşkusu

Trabzon’un fethinin 565. yıl dönümü kapsamında Fatih Sultan Mehmet Han’ın Trabzon seferinde otağını kurduğu Gölçayır mevkiinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Trabzon’un fethinin 565. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve TÜRKAV Vakfı iş birliğinde hazırlanan kutlama programı kapsamında, Fatih Sultan Mehmet Han’ın Trabzon seferinde otağını kurduğu Gölçayır mevkiinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklere; Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Geleneksel güreş ve okçuluk müsabakaları ile başlayan etkinliklerde mehteran konseri ve aşık atışmaları da yer aldı. Etkinlik alanında ahşap oyunlar, piknik ve satış alanları, kır kahvesi, "Trabzon’un Şehitleri" ve "Trabzon Tarihi" gibi tematik bölümler oluşturuldu. Böylece vatandaşlara hem eğlenceli hem de kültürel bir deneyim sunuldu. Kur’an tilavetinin ardından Trabzon’un fethine özel hazırlanan kısa belgesel de ilk kez gösterildi. Programın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise "Ecdadımızdan Bize Mesaj Var" adlı tiyatro gösterisi oldu. Tiyatro gösterisinde Trabzon’un üç fatihi Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman ile Trabzon’un kıymetli validesi Gülbahar Hatun ve ünlü seyyah Evliya Çelebi canlandırıldı. Katılımcılara Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

KUTLAMALAR İLK KEZ GÖLÇAYIR’DA YAPILDI

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, yaptığı konuşmada "Burası 565 yıl önce Fatih Sultan Mehmet Han’ın otağını kurduğu yer. Dolayısıyla burası çok anlamlı ve manevi değeri yüksek bir yer. Temsili olarak 565 yıl sonra burada otak kuruldu ve fetih kutlamalarını İlk kez burada yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda içeriği daha da zenginleştirerek sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Trabzon Valisi Tahir Şahin ise "Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Kent Konseyi yetkililerimizin tamamının yaklaşık 4-5 ay önce bir teklifi oldu. Bu noktada sivil toplum olarak biz öncülük yapmak istiyoruz dediler. Şehrin bütün aktörleri, özellikle Büyükşehir Belediyemizin ve diğer paydaşların katkılarıyla fethin 565. yıl dönümünde bir cihan imparatorluğuna giden sürecin başladığı bu coğrafyada, bütün STK’larımızla birlikte, özellikle Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin otağını kurduğu yerde bir etkinlik yapıyoruz. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Önemli olan sürdürülebilirliği, önemli olan devamlılığı... Biz sürece başlarken kıymetli üyelerimize şunu söylemiştik: Biz bir tohum ekelim, inşallah bu ekine dönecek. Bugün görüyoruz ki şehrimiz bunu sahiplenmiş. Bundan sonraki süreçte de el birliğiyle tüm STK’larımızla bu süreci yöneteceğiz" diye konuştu.