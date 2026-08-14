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Mahalle savaş alanına döndü: Akraba kavgasında 1 kişi bıçaklandı, 6 kişi yaralandı

Bursa'da bir dükkan nedeniyle akrabalar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 1 kişi bıçaklanırken, toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırmakta güçlük çekince biber gazıyla müdahale etti. Olayın ardından 4 kişi gözaltına alındı. Kavganın başladığı anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Mahalle savaş alanına döndü: Akraba kavgasında 1 kişi bıçaklandı, 6 kişi yaralandı

Olay, Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba oldukları öğrenilen taraflar arasında bir dükkan nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine saldırdı.

Mahalle savaş alanına döndü: Akraba kavgasında 1 kişi bıçaklandı, 6 kişi yaralandı 1

MAHALLE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kısa sürede büyüyen kavgada ortalık adeta savaş alanına dönerken, bir kişi bıçakla yaralandı. Çıkan arbedede 5 kişi daha çeşitli yerlerinden yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Mahalle savaş alanına döndü: Akraba kavgasında 1 kişi bıçaklandı, 6 kişi yaralandı 2

Polis ekipleri, tarafları ayırmak için müdahalede bulunurken, kavganın yeniden alevlenmesi üzerine biber gazı kullanarak kalabalığı dağıttı. Olay sırasında yaşanan hareketlilik mahallede kısa süreli paniğe neden oldu.

Mahalle savaş alanına döndü: Akraba kavgasında 1 kişi bıçaklandı, 6 kişi yaralandı 3

AKRABA KAVGASINDA 1 KİŞİ BIÇAKLANDI, 6 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bıçaklanan kişinin de hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Kavganın çıkış nedeni ve bıçaklama olayının nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Bursa kavga
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