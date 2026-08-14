Bitlis’te parmağı çelik halkaya sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Bitlis’te babasıyla gittiği lokantada oyun oynayan çocuğun parmağı, dolabın çelik halkasına sıkıştı. Parmağı halkadan çıkarılamayan çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Bitlis’te babasıyla birlikte lokantaya giden bir çocuk, oyun oynadığı sırada talihsiz bir kaza yaşadı. Çocuğun parmağı, bir dolabın çelik halkasına sıkıştı. İlk olarak Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince lokantada yapılan müdahalede çocuğun parmağı halkadan çıkarılamayınca, çocuk sıkışan metal parçayla birlikte hastaneye götürüldü. Hastanede sağlık ve itfaiye ekipleri çocuğun parmağına zarar vermemek için büyük bir dikkat ve hassasiyetle çalışma yürüttü. Ekipler, hassas elektrikli testere kullanarak çocuğun parmağının sıkıştığı çelik halkayı kesti. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, baba müdahalede bulunan sağlık ekipleri ile Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.