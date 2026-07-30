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Adana Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Adana'da sıcak hava durumu 30 Temmuz 2026 Perşembe günü etkisini gösterecek. Gündüz sıcaklık 40 dereceyi bulacak, gece ise 23 ile 24 derece arasında seyredecek. Bu koşullar, tipik yaz ikliminin bir parçası olarak görülüyor. Yüksek nem oranı ile birlikte bunaltıcı bir hava bekleniyor. Dışarıda vakit geçirenlerin gölgelik alanlarda dinlenmesi ve su tüketimine özen göstermesi önem taşıyor.

Adana Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Adana hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Adana'da 30 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu, sıcak ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 40 derece civarında olacak. Gece 23 ile 24 derece arasında bir sıcaklık beklenmektedir. Bu sıcaklıklar, Adana'nın tipik yaz iklimine uygundur. Yüksek nem oranı, bunaltıcı bir hava koşulu yaratabilir.

Bugün Adana'da hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 40 derece civarında. Gece sıcaklık ise 23 ile 24 derece arasında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Adana'nın yaz iklimine uygundur. Yüksek nemle birleşince, hava bunaltıcı hale gelebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecektir. 31 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 39 ile 40 derece civarında olacak. Gece sıcaklığının ise 23 ile 24 derece arasında olması tahmin edilmektedir. 1 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığı 38 ile 39 derece aralığında olacak. Gece sıcaklıkları yine 23 ile 24 derece arasında bekleniyor. 2 Ağustos Pazar günü de sıcaklıklar benzer şekilde devam edecek.

Sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su içmek önemlidir. Ayrıca hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek güneşin etkilerini azaltır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Bu saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır.

Sıcak hava koşullarına karşı önlemler almak gerekir. Bu önlemler, kişisel sağlık açısından önemlidir. Günlük aktivitelerin daha konforlu hale gelmesini sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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