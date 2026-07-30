Adana Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 30 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu, sıcak ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 40 derece civarında olacak. Gece 23 ile 24 derece arasında bir sıcaklık beklenmektedir. Bu sıcaklıklar, Adana'nın tipik yaz iklimine uygundur. Yüksek nem oranı, bunaltıcı bir hava koşulu yaratabilir.

Bugün Adana'da hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 40 derece civarında. Gece sıcaklık ise 23 ile 24 derece arasında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Adana'nın yaz iklimine uygundur. Yüksek nemle birleşince, hava bunaltıcı hale gelebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecektir. 31 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 39 ile 40 derece civarında olacak. Gece sıcaklığının ise 23 ile 24 derece arasında olması tahmin edilmektedir. 1 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığı 38 ile 39 derece aralığında olacak. Gece sıcaklıkları yine 23 ile 24 derece arasında bekleniyor. 2 Ağustos Pazar günü de sıcaklıklar benzer şekilde devam edecek.

Sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su içmek önemlidir. Ayrıca hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek güneşin etkilerini azaltır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Bu saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır.

Sıcak hava koşullarına karşı önlemler almak gerekir. Bu önlemler, kişisel sağlık açısından önemlidir. Günlük aktivitelerin daha konforlu hale gelmesini sağlar.