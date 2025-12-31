Adana Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Yılın son gününü kutlamak isteyenler için uygun bir atmosfer sunuyor. Gün boyunca sıcaklıklar 5 ile 7 derece arasında değişecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kalın giysiler giymeniz de önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman bir seyir izleyecek. 1 Ocak 2026 Perşembe günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 0 ile 10 derece arasında seyredecek. 2 Ocak 2026 Cuma günü ise bol güneş ışığı bekleniyor. Bu günlerde sıcaklıklar -1 ile 11 derece arasında olacak. Hava daha sakin ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem başlayacak.

Hava koşullarına göre plan yaparken, 31 Aralık'ta yağışlı hava nedeniyle hazırlıklı olmanız önemlidir. Diğer günlerde ise hava daha uygun olacak. Ancak hava durumunu kontrol ederek plan yapmanızda fayda var.