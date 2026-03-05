HABER

Evi tahliye etmedi diye kiracısını öldürdü! İzmir'de korkunç olay

İzmir'de ev tahliyesi tartışması cinayetle bitti. Ev sahibi, tartışma sonucunda kiracısı Rıdvan Çelik'i silahla vurarak öldürdü.

Korkunç olay İzmir'in Urla ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kiracı Rıdvan Çelik (37) ile Atatürk Mahallesi'ndeki evinin önünde bir araya gelen ev sahibi N.Ü. (54) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ü, ruhsatsız tabancasıyla Çelik'e ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce yapılan kontrolde Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

EV SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

N.Ü. polis ekiplerince gözaltına alındı.

KİRA MİKTARINDA ANLAŞAMAMIŞLAR

Tarafların bir süredir kira miktarında anlaşamadıkları, ev sahibi N.Ü'nün evin tahliye edilmesini istediği, tartışmanın da bu nedenle çıktığı öğrenildi.
Kaynak: AA

