HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 31 Ocak 2026 tarihinde hava durumu yağışlı ve serin bir seyir izleyecek. Gün sıcaklığı 10 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olurken, rüzgarın hızı 3 ile 8 km arasında esecek. İlkbahar havasıyla birlikte yağmurlu günler, Adana’yı etkisi altına alacak. Dışarıdaki serin havaya karşı şemsiye veya yağmurluk bulundurmak önem taşıyor. Kat kat giyinmek ise soğuktan korunmanın etkili yoludur.

Adana Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Adana hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Adana'da 31 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu, yağışlı ve serin olacak. Sıcaklık gün içerisinde 10 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı oldukça yüksek olacak. Rüzgar saatte 3 ile 8 km arasında esecek. Gün doğumu saati 07:42'dir. Gün batımı 18:02'de gerçekleşecektir.

Gelecek günlerde hava durumu, Adana'da daha sıcak ve yağışlı olacak. 1 Şubat Pazar günü sıcaklık 12 ile 19 derece arasında değişecek. 2 Şubat Pazartesi günü ise 10 ile 18 derece arasında sıcaklık bekleniyor. Bu süreçte yağışlı hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor.

Adana'da dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Serin havaya karşı sıcak tutacak kıyafetler tercih etmelisiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha soğuk olacağından dikkatli olunmalıdır. Kat kat giyinmek pratik bir çözüm olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda daha dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemleri almak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek
Elon Musk'ın Epstein'e gönderdiği e-posta ortaya çıktıElon Musk'ın Epstein'e gönderdiği e-posta ortaya çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

UAEA'dan olağanüstü 'nükleer kaza' toplantısı

UAEA'dan olağanüstü 'nükleer kaza' toplantısı

Fenerbahçe'de Fred bombası! Olympiakos derken asıl talip dünya devi çıktı

Fenerbahçe'de Fred bombası! Olympiakos derken asıl talip dünya devi çıktı

Fatih Ürek'ten acı haber: Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Fatih Ürek'ten acı haber: Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.