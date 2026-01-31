Adana Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 31 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu, yağışlı ve serin olacak. Sıcaklık gün içerisinde 10 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı oldukça yüksek olacak. Rüzgar saatte 3 ile 8 km arasında esecek. Gün doğumu saati 07:42'dir. Gün batımı 18:02'de gerçekleşecektir.

Gelecek günlerde hava durumu, Adana'da daha sıcak ve yağışlı olacak. 1 Şubat Pazar günü sıcaklık 12 ile 19 derece arasında değişecek. 2 Şubat Pazartesi günü ise 10 ile 18 derece arasında sıcaklık bekleniyor. Bu süreçte yağışlı hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor.

Adana'da dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Serin havaya karşı sıcak tutacak kıyafetler tercih etmelisiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha soğuk olacağından dikkatli olunmalıdır. Kat kat giyinmek pratik bir çözüm olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda daha dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemleri almak önemlidir.