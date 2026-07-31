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Adana Hava Durumu! 31 Temmuz Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 31 Temmuz 2026 Cuma günü sıcak hava koşulları bekleniyor. Gün içindeki hava sıcaklığı 38-39 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 23-24 dereceye düşecek. Bu durum, Adana'nın yaz iklimine uygun bir hava durumu. Hafta sonu da benzer hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için güneşten korunma ve bol su tüketme öneriliyor. Sağlığınızı korumak için dikkatli olmalısınız.

Adana Hava Durumu! 31 Temmuz Cuma Adana hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Adana'da 31 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 38-39 derece civarında olacak. Gece sıcaklık ise 23-24 derece arasında kalması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Adana'nın tipik yaz iklimine uygun. Yüksek nem oranı ile birleşince bunaltıcı bir hava koşulu yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 1 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 37-38 derece olacak. 2 Ağustos Pazar günü ise 38-39 derece civarında olması bekleniyor. Yüksek sıcaklık ile güneşli hava, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınmalı.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak gerekiyor. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmalısınız. Bol su tüketmek önemlidir. Açık hava etkinliklerini günün serin saatlerine planlamak faydalı olacaktır. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de rahatlık sağlar. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için serin yerler bulmalısınız. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak da sağlığınız için önemlidir.

Adana'da 31 Temmuz 2026 Cuma günü ve takip eden günler sıcak ve güneşli olacak. Uygun önlemler alarak planlarınızı yapmalısınız. Hava durumunu dikkate almak, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenizi sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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