Adana merkezli 6 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu! 2 bin 251 banka hesabına el kondu

Yurt genelinde yasa dışı bahisle mücadele tam gaz devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, Adana merkezli 6 şehirde yeni bir operasyon yapıldığını duyurdu. 28 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda 2 bin 251 adet banka hesabına bloke konuldu.

Yasa dışı bahisle mücadele sürüyor. Bu kapsamda Adana merkezli altı şehirde yeni bir operasyon yapıldı. İçişleri Bakanlığı, operasyon kapsamında 28 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

PARA TRANSFERİNE ARACILIK ETTİLER

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; şüphelilerin, yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi.

Sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis reklamı yaptıkları da belirlenen şüphelilerin, sitelere kullanıcı yönlendirmesi yaparak dolandırıcılık faaliyeti yürüttükleri kaydedildi.

YÜZLERCE BANKA HESABINA EL KONULDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu şüphelilerden 24'ünün tutuklandığı, dördü hakkında ise adli kontrol kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilere ait 2 bin 251 banka hesabı, 13 kripto varlık ve 34 farklı elektronik para ödeme hizmetleri kuruluşu hesabına da el konuldu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

