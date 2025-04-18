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Adana merkezli suç örgütü operasyonu... Yakalanan 109 zanlı adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 109 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adana merkezli suç örgütü operasyonu... Yakalanan 109 zanlı adliyeye sevk edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından açıkladığı, Adana'da elebaşılığını S.B'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ceyhan Büro Amirliği ekipleri, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütü şüphelilerini teknik ve fiziki takibe aldı.

Polis, yaklaşık 8 ay süren çalışmanın ardından 115 şüphelinin yakalanması için Adana, Mersin, Antalya ve Osmaniye'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katılımıyla 280 ekiple gerçekleştirilen operasyonda, elebaşı S.B'nin de arasında olduğu 109 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde ruhsatsız 27 tabanca, 8 av tüfeği, 164 mermi, 103 uyuşturucu hap ve dijital malzemeler ele geçirildi. Suç gelirinden elde edildiği belirlenen paralarla alınan 3 otomobile de el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 109 zanlı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "silahla tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" ve "tehdit" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Polis, adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

BAKAN YERLİKAYA 158 ŞÜPHELİNİN YAKALANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Adana'da S.B'nin, İstanbul'da H.Y. ile yurt dışında tutuklu bulunan B.B'nin, Antalya'da A.B'nin, İzmir'de yurt dışında bulunan S.A. ile cezaevindeki U.G'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiğini açıklamıştı.

Yerlikaya, operasyonlarda 158 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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