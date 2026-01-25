HABER

Adana-Pozantı Otoyolu'nda narenciye yüklü tır alevlere teslim oldu

Adana’da otoyolda narenciye yüklü tır alevlere teslim oldu.

Adana-Pozantı Otoyolu’nda narenciye yüklü tır alevlere teslim oldu

Adana’da otoyolda narenciye yüklü tır alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen tır demir yığınına döndü.

Edinilen bilgiye göre, yangın Pozantı Otoyolu Tekir mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki narenciye yüklü bir tırda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tırı sararken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tırda maddi hasar meydana gelirken, ismi öğrenilemeyen sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Adana
