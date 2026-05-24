Adana ve Konya’da 13 bin 633 litre kaçak alkol ele geçirildi

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Adana ve Konya’da düzenlenen operasyonlarda 13 bin 633 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak alkol üretimi ve satışının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izin doğrultusunda 8 ay süren istihbari ve teknik takip gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda Adana ve Konya illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 13 bin 633 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 7 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

