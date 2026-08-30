Adana’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramının 104. yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Atatürk Parkı’ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Adana Valisi Mustafa Yavuz, 6’ncı Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ahmet Kurumahmut, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Atatürk Anıtı önüne çelenk koydu. Ardından şehitler için bir dakika saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Uğur Mumcu Meydanı’na geçildi. Hava Savunma Binbaşı Çağlayan Sezer, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Törene, Adana Valisi Mustafa Yavuz, 6’ncı Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ahmet Kurumahmut, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, milletvekilleri, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Askeri geçit töreninin ardından tören son buldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır