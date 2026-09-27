Adana’da atık yüklü tır devrildi: Sürücü yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Adana Büyükşehir Belediyesine ait 38 DB 558 plakalı atık yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen tırda yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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