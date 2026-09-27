Yeni Parti Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet iddiası! Soruşturma başlatıldı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 252. maddesi uyarınca ‘rüşvet’ suçundan re’sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Erdem iddiaların gündem olmasının ardından açıklama yapmış ve iddiaları reddetmişti. Erdem açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

Hakkımda basına yansıyan bazı iddialar nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek’in sağlık durumu nedeniyle, Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınarak ev hapsine çıkmasının hukuken mümkün olup olmadığı konusunda, yalnızca hukuka uygun bir destek ve yol gösterme arayışı içerisinde dostlarımın aracılığıyla Murat Etoz isimli şahısla görüştüm.

"BÖYLE BİR TALEBİN TARAFIMA İLETİLMESİNİ DAHİ DOĞRU BULMADIĞIMI İFADE ETTİM"

Bu görüşmenin ardından Murat Etoz, kim olduklarını bilmediğim bazı kişilerle görüştüğünü ve bu kişilerin para talebinde bulunduğunu tarafıma iletti. Kendisine açık ve net biçimde, benim talebimin kesinlikle bu yönde olmadığını; yalnızca hukuka uygun bir yol ve destek aradığımı, para talebini kabul etmediğimi ve böyle bir talebin tarafıma iletilmesini dahi doğru bulmadığımı ifade ettim.

"TEHDİT İÇERİKLİ MESAJLAR VE TELEFONLAR ALMAYA BAŞLADIM"

Benim açımdan konu bu noktada kapanmıştır. Ancak sonrasında tanımadığım kişiler tarafından tehdit içerikli mesajlar ve telefonlar almaya başladım. Bunun üzerine Murat Etoz’a ulaşarak, “Bu insanlar beni neden arıyor?” diye sordum. Kendisi böyle bir durumun söz konusu olamayacağını ifade etti.

Tehdit ve aramaların devam etmesi üzerine Murat Etoz’a yeniden ulaşmaya çalıştım ancak kendisine ulaşamadım. Bunun üzerine, Murat Etoz’un arkadaşı olan Arda Birici’ye, tanımadığım kişilerden gelen mesajları ileterek yardım istedim. Kendisine Murat Etoz ile görüşmesini ve yaşanan durumun neden kaynaklandığını öğrenerek çözülmesine yardımcı olmasını rica ettim.

Arda Birici de söz konusu kişilerin para koparmaya çalışmış olabileceğini, durumu ciddiye almamam gerektiğini söyledi. Bir veya iki gün içerisinde mesajlar ve telefon aramaları sona erdi.

Kamuoyunun bilmesini isterim ki:

Hiç kimseden hukuk dışı bir işlem yapılmasını istemedim.

Hiç kimseye herhangi bir para teklif etmedim.

Herhangi bir para verilmesini kabul etmedim.

Böyle bir talebi öğrendiğim anda açıkça reddettim.

"İDDİALARI KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUM"

Benim bilgim ve iradem dışında kimlerin kimlerle görüştüğü, ne konuştuğu, ne vaat ettiği veya ne talep ettiği konusunda herhangi bir bilgim bulunmamaktadır. Şahsımı, bilgim ve iradem dışında gerçekleşen görüşmeler veya açıkça reddettiğim para talepleri üzerinden herhangi bir hukuka aykırı ilişkinin parçasıymışım gibi göstermeye yönelik iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum"