HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adana’da baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı

Adana’da serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı öğrencisi M.F.A. (22), 3 arkadaşıyla birlikte basketbol oynadıktan sonra serinlemek amacıyla Seyhan Baraj Gölü’ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Aksu, arkadaşları tarafından kurtarılmak istende ancak gölde gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen deniz polisi ekipleri, kısa sürede gölde dalış yaparak genci sudan çıkardı. Bilinci kapalı olan genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara’da okulda silah paniği: 3 gün boyunca okula getirmiş

Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

ŞOK'a para sayma makinesi geliyor!

Akaryakıt tabelası gece yarısı değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.