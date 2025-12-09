HABER

Adana’da başıboş sokak köpekleri toplanıyor

Adana’da sokaklardaki başıboş köpekler toplanmaya başladı.Adana Valiliği son günlerde sokak köpeklerinin diğer hayvanlara ve vatandaşlara zarar vermeleri üzerine il genelindeki başıboş köpeklerin toplatılmasına karar verdi.

Adana’da başıboş sokak köpekleri toplanıyor

Adana’da sokaklardaki başıboş köpekler toplanmaya başladı.

Adana Valiliği son günlerde sokak köpeklerinin diğer hayvanlara ve vatandaşlara zarar vermeleri üzerine il genelindeki başıboş köpeklerin toplatılmasına karar verdi.

Belediyenin veteriner işleri ekipleri mobil araçlarla sabah saatlerinde kent merkezi ve ilçelerde sahipsiz köpekleri topladı. Toplanan hayvanların, barınaklara götürülerek sağlık taramasından geçirileceği ve gerekli durumlarda tedavilerinin yapılacağı belirtildi.

Çalışmaların kent genelinde devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Adana
