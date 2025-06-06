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Adana'da çöp kamyonu sulama kanalına devrildi; 3 yaralı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan belediyeye ait çöp kamyonu, sulama kanalına devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Adana'da çöp kamyonu sulama kanalına devrildi; 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi Saimbeyli Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan belediyeye ait çöp kamyonu sulama kanalına devrildi. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KENDİ İMKANLARIYLA ARAÇTAN ÇIKMAYA ÇALIŞTILAR

Kazada kamyon içerisinde bulunan 3 kişiden 2’si kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, bir kişi ise araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana
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