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Adana’da kuyumcudaki yangın paniğe neden oldu

Adana’da kuyumcu atölyesine ait apartmanın dış cephesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adana’da kuyumcudaki yangın paniğe neden oldu
Çiğdem Sevinç

Adana’da kuyumcu atölyesine ait apartmanın dış cephesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede söndürülürken olayda yaralanan olmadı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi Abidinpaşa Mahallesi’nde bulunan kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcunun olduğu apartmanın dış cephesinde alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden çalışanlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri trafiği ulaşıma kapatarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise yangını kısa süre söndürdü.

Paniğe neden olan olayda yaralanan olmadı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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