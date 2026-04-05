Adana’da sahte alkol operasyonu: 1 ton etil alkol ele geçirildi

Adana’da sahte alkollü içki kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 1 ton 865 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte ve kaçak alkollü içki üretiminin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Seyhan ilçesinde belirlenen 1 ikamet ile 1 etil alkol deposuna eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 1 ton 865 litre kaçak etil alkol, 71 kilogram aktif karbon ile 2 alkol damıtma cihazı ele geçirildi. Şüphelilerin, etil alkol içerisindeki acımsı tadı gidermek amacıyla aktif karbon kullanarak damıtma işlemi yaptığı, bu yöntemle alkolü içilebilir hale getirip piyasaya sürmeye hazırlandığı öğrenildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

