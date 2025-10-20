HABER

Adana'nın geçmişine ışık tutan koleksiyon

Adana’da yaşayan koleksiyonerin, kentin geçmişine ışık tutan tarihi fotoğrafları bir araya getirerek oluşturduğu özel koleksiyon dikkat çekti .

Adana’nın geçmişine ışık tutan koleksiyon

Adana’da yaşayan koleksiyonerin, kentin geçmişine ışık tutan tarihi fotoğrafları bir araya getirerek oluşturduğu özel koleksiyon dikkat çekti . Şehrin geçmişini yansıtan yüzlerce kareyi titizlikle arşivleyen koleksiyoner, kentin belleğini gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

Adana’nın geçmişine ışık tutan koleksiyon 1

Kent tarihine ve nostaljiye gönül veren Emre Ayhan, yıllar önce bir Adana fotoğrafından yola çıkarak Adana’nın taş sokaklarını, yıkılmış konaklarını, Taşköprü’nün yıllar önceki halini ve kaybolan yüzlerini yeniden gün yüzüne çıkartmak için emek verdi.

Adana’nın geçmişine ışık tutan koleksiyon 2

Antikacılardan, açık artırmalardan ve aile büyüklerinden aldığı fotoğraflardan oluşan arşivinde, 1900’lü yılların başından bugüne uzanan bir zaman yolculuğu saklı. Ayrıca koleksiyonda Adana’nın konu edildiği Osmanlı döneminin orijinal basım gazeteleri de yer alıyor. Adana’nın geçmişini yansıtan yüzlerce kareyi titizlikle arşivleyen koleksiyoner, kentin belleğini gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

Adana’nın geçmişine ışık tutan koleksiyon 3

"ADANA İLE İLGİLİ FOTOĞRAFLARI, GAZETELERİ VE KARTPOSTALLARINI TOPLUYORUM"

İhlas Haber Ajansı’na konuşan koleksiyoner Emre Ayhan, "Bir müzayede de karşılaştığım 1970’li yıllara ait Adana fotoğrafından çok etkilendim. Adana’nın hiç görmediğim bir halini o fotoğrafta gördüm ve merakım böyle başladı. O günden sonra başka Adana fotoğraflarını almaya başladım ve koleksiyonum böyle büyümeye devam etti. Şuanda takıntılı derecede Adana ile ilgili fotoğrafları, gazeteleri ve kartpostallarını topluyorum" ifadelerini kullandı.

Adana’nın geçmişine ışık tutan koleksiyon 4

"GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAYI İSTİYORUM"

1900’lü yılların başından bugüne kadar her döneme ait fotoğrafın koleksiyonunda bulunduğuna dikkat çeken Ayhan, "Şuanda Atatürk Parkı’nın içerisinde bir çeşme ve var ve Osmanlı döneminde o çeşmenin açılışı bir gazetede manşet olmuş. O fotoğrafı ve gazeteyi de saklıyorum. 1900’lü yılların başından bu güne kadar her döneme ait fotoğraf koleksiyonumda var ve olmayanları almak için çaba sarf ediyorum. Bu arşivi ileride gelecek kuşaklara aktarmayı istiyorum" diye konuştu.

Adana’nın geçmişine ışık tutan koleksiyon 5

Adana’nın geçmişine ışık tutan koleksiyon 6

(İHA)
Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Koleksiyoncu Adana koleksiyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

