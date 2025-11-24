HABER

Adayı işgale kalkıştılar! İki gencin şeytani planları ortaya çıktı: Erkekleri öldürüp kadın ve çocukları seks kölesi yapacaklarmış

ABD'li iki genç, Haiti'de bulunan Gonave Adası'yla ilgili şeytani bir plan geliştirdi. ABD Adalet Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre iki arkadaşın adayı işgal etmek için askeri eğitim alıp, Haiti dili öğrendiği ortaya çıktı. Gençlerin planı ise adadaki erkekleri öldürdükten sonra kadın ve çocukları seks kölesi yapmak vardı. Gençlerin planlarının detayları ise şoke edici nitelikte... İşte tüm detaylar!

Doğukan Akbayır
Doğukan Akbayır

ABD Adalet Bakanlığı, iki Kuzey Teksaslı gencin Haiti açıklarındaki Gonave Adası'nı işgal etme ve adadaki erkekleri öldürüp, kadınlarla çocukları köleleştirme planı kurdukları iddiasıyla suçlandıklarını duyurdu.

Adayı işgale kalkıştılar! İki gencin şeytani planları ortaya çıktı: Erkekleri öldürüp kadın ve çocukları seks kölesi yapacaklarmış 1

YASADIŞI KEŞİF GÜCÜ TOPLAMA PLANLARI YAPMIŞLAR

Sondakika.com'da yer alan habere göre, 21 yaşındaki Gavin Rivers Weisenburg ve 20 yaşındaki Tanner Christopher Thomas Teksas Doğu Bölgesi federal büyük jürisi tarafından yabancı bir ülkede cinayet, adam kaçırma ve çocuk pornografisi üretme komplosu kurmakla suçlanıyor. İddianamede yer alan bilgilere göre, ikili Ağustos 2024 ile Temmuz 2025 tarihleri arasında Haiti Cumhuriyeti'ne bağlı Gonave Adası'nda yasadışı bir keşif gücü toplamak ve yönetmek amacıyla planlar yaptı.

KADIN VE ÇOCUKLARI SEKS KÖLESİ YAPACAKLARDI

Weisenburg ve Thomas Ağustos 2024 ile Temmuz 2025 arasındaki sürede, adadaki tüm erkekleri öldürmeyi ve kadınlar ile çocukları seks kölesi olarak kullanmayı hedefledi. İkili bu amaçla yelkenli, ateşli silahlar ve mühimmat satın almayı, paralı asker olarak görev yapacak kişiler bulmayı planladı.

HAİTİ DİLİNİ ÖĞRENDİLER, ASKERİ EĞİTİM ALDILAR

İkili, planlarını hayata geçirmek için kapsamlı hazırlıklara girişti. Haiti dilini öğrenen ikili, taraftar toplamak için işe girişimlerinde bulundular. Askeri beceri kazanmak amacıyla okullara kaydolup araştırma yapan ikili askeri eğitim almak için ABD Hava Kuvvetleri'ne katıldı.

EĞİTİM SIRASINDA FOYALARI ORTAYA ÇIKTI

İki kafadar, eğitim sırasındaki sıra dışı hareketleri şüphe çekince yakayı ele verdi. FBI tarafından yürütülen soruşturma sonucunda iki genç yakalandı ve sorguda planlarını itiraf etti.

MÜEBBET HAPİS ALABİLİRLER

Savcı Jay R. Combs,Weisenburg ve Thomas'ın yabancı bir ülkede cinayet işlemek için federal komplo kurmaktan suçlu bulunmaları halinde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu, çocuk pornografisi üretme suçundan ise her biri için 15 ile 30 yıl arasında hapis cezası talep edilebileceğini açıkladı.

