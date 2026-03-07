Lübnan Suriye'ye mi bağlanacak? MHP'den gündem yaratan çıkış: "Bahçeli üzerinde çalışıyor"

Orta Doğu'da 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ile başlayan savaşta 8. güne girilirken, çatışmalar 12 ülkeye sıçradı. Türkiye'nin ise diplomatik çabaları sürüyor.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN 'LÜBNAN' ÇALIŞMASI

İsrail'in sık sık hedef aldığı Lübnan'da da yaşananlardan endişe duyulurken; Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Lübnan hakkında çalışma içinde olduğu öğrenildi.

tv100 Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe'nin aktardığı bilgilere göre; Lübnan uzun süreden bu yana istikrarsızlığa sürüklendi. Devlet otoritesi ortadan kaldırıldı ve Hizbullah bahane edilerek İsrail’in bölgeye yönelik sürekli bir saldırısı var. Lübnan halkı da yaşananlardan yorulmuş durumda.

"LÜBNAN'IN SURİYE'YE BAĞLANMASI GÜNDEME GELEBİLİR"

Lübnan’ın Suriye ile yakın ilişkisi ve akrabalık bağları da dikkate alındığında, önümüzdeki dönemde Lübnan’ın Suriye’ye bağlanması ve katılması yolunda bir konu gündeme gelebilir.

"DEVLET BAHÇELİ'NİN ÇALIŞMASI MEVCUT"

MHP’li kaynakların verdiği bilgilere göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu yönde bir çalışması mevcut.