Adı yolsuzluk soruşturmasında geçen 13 Yunan milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı

Avrupa Birliği'nden (AB) sağlanan tarım desteklerinin dağıtımında yolsuzluğa karışmış olabileceği şüphesiyle 13 Yunan milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, AB'den sağlanan tarım desteklerinin dağıtımında yolsuzluk şüphesiyle Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi tarafından başlatılan soruşturmada adı geçen 13 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için Yunanistan Meclis Genel Kurulunda oylama yapıldı.

YUNANİSTAN'DA YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Oylama sonucunda, iktidar partisi Yeni Demokrasi'den 13 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi. Oylamaya, 300 sandalyeli parlamentoda 288 milletvekili katıldı. Her bir milletvekili için yapılan ayrı ayrı oylamalarda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullananların sayısı 2 milletvekili için 285, 10 milletvekili için 286 ve bir milletvekili için 287 oldu.

Söz konusu milletvekilleri de yargı karşısında aklanabilmek gerekçesiyle kendi dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etti.

AB KAYNAKLI FONLARDAN ÖDENEN TARIM DESTEKLERİNDE YOLSUZLUK ŞÜPHESİ

Savcılık, "Yunanistan'da AB'den sağlanan fonlarla Yunan çiftçilere verilen tarım desteklerinde yolsuzluk yapıldığı" şüphesiyle Mayıs 2025'te soruşturma başlatmış, bu nedenle Haziran 2025'te 1 bakan ve 3 bakan yardımcısı istifa etmişti.

Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi, bu ay başında soruşturma kapsamında 11 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmiş, 2 milletvekilini de görevi kötüye kullanmak şüphesiyle Yunan yargısına sevk etmişti.

İKİ BAKAN İSTİFA ETMİŞTİ

Ardından dosyada adı geçen 2 bakanın hükümetten istifa ettiği ülkede 3 Nisan'da kabine değişikliğine gidilmişti.

Yolsuzlukların araştırılması için çiftçilere yönelik ödenekler de askıya alınmıştı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahçeli'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajıBahçeli'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
KGM'den 'çevre yolu ücretli olacak' iddialarına yanıtKGM'den 'çevre yolu ücretli olacak' iddialarına yanıt

En Çok Okunan Haberler
Doktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmal

Doktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmal

Tuncay Sonel için harekete geçtiler! Meclis kararı çıkarıldı

Tuncay Sonel için harekete geçtiler! Meclis kararı çıkarıldı

ÖZET | Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe Maç Özeti

ÖZET | Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe Maç Özeti

Müzikalde büyük kriz! Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Müzikalde büyük kriz! Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Akaryakıta bu gece indirim geliyor! Tabela yine değişecek

Akaryakıta bu gece indirim geliyor! Tabela yine değişecek

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

