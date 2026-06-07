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Bilecik'te temel kazısı yapılan sokağın yanındaki 3 katlı bina tahliye edildi

Bilecik’te bir inşaat çalışması için yürütülen temel kazısı esnasında yan tarafta bulunan 3 katlı binanın temelinde kayma meydana geldi. 3 kişinin yaşadığı daire tedbir amacıyla tahliye edilirken, ekipler bölgede seferber oldu.

Bilecik'te temel kazısı yapılan sokağın yanındaki 3 katlı bina tahliye edildi

Olay, İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir arsada inşaat çalışmaları için temel kazısı başlatıldı. Kazı çalışmaları esnasında, inşaat alanının hemen yanında, Aydoğdu Sokak'ta 6 dış kapı numarası bulunan 3 katlı binanın temelinde kayma yaşandı. Binada hareketlilik hissetmesi üzerine durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda belediye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Bilecik te temel kazısı yapılan sokağın yanındaki 3 katlı bina tahliye edildi 1

3 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Ekiplerin olay yerine intikal etmesiyle birlikte sokakta geniş güvenlik önlemleri alındı ve ilgili kurumlar adeta seferber oldu. Yapılan ilk incelemelerde 3 katlı binada toplam 3 daire bulunduğu, ancak bu dairelerden sadece 1 tanesinde ikamet edildiği belirlendi.

Bilecik te temel kazısı yapılan sokağın yanındaki 3 katlı bina tahliye edildi 2

Temel kayması riski nedeniyle, dolu olan dairede yaşayan 3 vatandaş ekipler tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi. Binanın çevresi emniyet şeridiyle kapatılırken, temel kazısı yapılan alanda ve etkilenen binada detaylı teknik inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik İnşaat
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