HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adil Karaismailoğlu - Özgür Özel polemiği büyüyor! Çok konuşulacak 'İBB' iddiası: "Haber yaptırdı"

AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki polemik alevlendi. Karaismailoğlu, Özel'e "Kendine yakışan ama CHP'ye yakışmayan bir dil ile edepsizlik etti" diyerek yüklenmişti. Karaismailoğlu'na "kayyumcu çırağı" diye yüklenerek yanıt veren Özel, Karaismailoğlu'nun "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak Adil Karaismailoğlu atanıyor" diye haber yaptırdığı iddiasında bulundu.

Adil Karaismailoğlu - Özgür Özel polemiği büyüyor! Çok konuşulacak 'İBB' iddiası: "Haber yaptırdı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyaret ve toplantı için Trabzon’a geldi. Sabah saatlerinde bir otelde partililerle bir araya gelen Özel, ilçe başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Adil Karaismailoğlu - Özgür Özel polemiği büyüyor! Çok konuşulacak İBB iddiası: "Haber yaptırdı" 1

TAZİYE ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Türk Eczacıları Birliği 33. ve 34. Dönem Genel Sekreteri Ecz. Sabih Tekin Çağlar’ın annesi Ayşe Sıddıka Çağlar’ın cenazesine katılamadığı için taziye ziyaretinde bulunmak üzere Trabzon'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel sabah saatlerinde partililerle bir araya geldikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özel, "Ben buraya her geldiğimde Çarşıbaşı'nda elinden karalahana çorbası içtiğim, son geldiğimde de hastanede ziyaret ettiğim, annem yerinde olan birisinin cenazesinde bulunamamanın üzüntüsü içindeyim. Çünkü o gün Türkiye'den gelen şehit ve gazi ailelerimizin derneklerini misafir ediyorduk Ankara'da. O yüzden gelememiştim buraya. Bugün Sabih Tekin Çağlar'a başsağlığı ziyaretinde bulunacağız, hem de daha önceki ziyaretimizde gidemediğimiz diğer belediyelerimiz ile partililerimiz ile görüşeceğiz. İçinde bulunduğumuz kritik süreci, hem Trabzon açısından hem genel açıdan birlikte değerlendireceğiz" dedi.

Adil Karaismailoğlu - Özgür Özel polemiği büyüyor! Çok konuşulacak İBB iddiası: "Haber yaptırdı" 2

KARAİSMAİLOĞLU'NA YANIT VERDİ: ONUN SEVİYESİNE İNERSEM ÇIKARKEN VURGUN YERİM

Özel, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'nun Trabzon'da gerçekleştirdiği toplantıda kendisiyle ilgili söylemiş olduğu "Özgür Özel kendine yakışan ama CHP'ye yakışmayan bir dil ile edepsizlik etmiştir. Milletin emanetini zimmetine geçiren bu dünyada da cezasını çekeceketir, öbür dünyada da" ifadelerine ise şöyle karşılık verdi:

"Adil Bey'in kendi terbiyesini gösteren bir seviye. Eğer ben Adil beyin seviyesine inersem çıkarken vurgun yerim. Böyle düşük seviyelerden dikkatle çıkmak gerekiyor. Bütün Trabzonlular şunu bilsin. Hepimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'te ve CHP'nin bu ülkeye kazandırdığı çok partili rejimde. Sandıkla gelenin sandıkla gitmesi gerektiği bir ülkede yaşıyoruz. 47 yıl iktidar olamadık, kusuru her zaman kendimizde aradık. AK Parti 23 yıl kazandı ama hiç 'Onlar kazandı fakat biz yönetelim' demedik. Hatta onların et tırnak oldukları FETÖ’nün darbe girişiminde bulunduğu zaman biz FETÖ’nün karşısında durduk.

Adil Karaismailoğlu - Özgür Özel polemiği büyüyor! Çok konuşulacak İBB iddiası: "Haber yaptırdı" 3

"İLK KEZ İKİNCİ PARTİ OLDULAR, HAZMEDEMEDİLER"

İlk kez 23 yıl sonra AK Parti, Türkiye’de ikinci parti oldu. İstanbul’u üç defadır Ekrem İmamoğlu kazanıyor. İlk kazandığında hazmedemediler ve tekrar kazandık, hem de bu kez 1 milyon üzerinde oyla kazandık. Dayanamadılar, bu kez de kayyum atamaya kalktılar. Trabzon’un evladı Ekrem İmamoğlu güya terör örgütüne destek oluyor diyerek kayyum istediler ama biz bu durumu, bu darbeyi milyonlar ile püskürttük.

ADİL KARAİSMAİLOĞLU HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİA: "YEREL BASINA HABER YAPTIRDI"

Her darbenin başında bir cunta var her darbenin bir görevlendirme listesi var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne atayacakları kayyumun adı da Adil Karaismailoğlu'nun kendisi. Bunu zaten Türkiye, Trabzon yerel basınından öğrendi. Trabzon yerel basınına haber yaptırdı, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak Adil Karaismailoğlu atanıyor' diye. Ama millet dedi ki 'Dur bakalım darbecilerin çırağı, seçimle gelmediğin yere nasıl geleceksin?' Milyonlar darbeyi püskürttü ve kayyumcu çırağı açıkta kaldı. Utanmadan da bu ifadeleri kullandı. Kayyumcu çırağının seviyesine inersek çıkarken vurgun yeriz o nedenle cevap vermiyoruz."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti Mücahit Birinci için harekete geçti AK Parti Mücahit Birinci için harekete geçti

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marmara depreminde hayatını kaybedenler Van’da anıldıMarmara depreminde hayatını kaybedenler Van’da anıldı
Şemdinli’de orman yangınıŞemdinli’de orman yangını

Anahtar Kelimeler:
Trabzon Özgür Özel Adil Karaismailoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Marketler ondan alıyor! 30 tane ile hobi olarak başladı

Marketler ondan alıyor! 30 tane ile hobi olarak başladı

AK Parti Mücahit Birinci için harekete geçti

AK Parti Mücahit Birinci için harekete geçti

Didier Drogba Okan Buruk'un favorisini aradı!

Didier Drogba Okan Buruk'un favorisini aradı!

Kız kardeşini taciz edip Hakan Çakır'ı öldürdüler! Aile kahrolurken bir skandal daha: Babaya tehdit mesajı attılar

Kız kardeşini taciz edip Hakan Çakır'ı öldürdüler! Aile kahrolurken bir skandal daha: Babaya tehdit mesajı attılar

Seyir halindeki araçta akılalmaz görüntü! Kucağında ilerledi, başka araçtaki görüntüye aldı

Seyir halindeki araçta akılalmaz görüntü! Kucağında ilerledi, başka araçtaki görüntüye aldı

Sınıf geçme garantisi bile vermişler...

Sınıf geçme garantisi bile vermişler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.