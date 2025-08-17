HABER

Son dakika | 2 milyon dolar iddiasıyla gündeme gelmişti! AK Parti düğmeye bastı, avukat Mücahit Birinci dakikalar sonra istifasını duyurdu

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in '2 milyon dolar' iddiasıyla gündeme gelen AK Partili avukat Mücahit Birinci için AK Parti harekete geçti. Birinci, partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Dakikalar sonra ise Mücahit Birinci istifa ettiğini duyurdu.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Avukat Mücahit Birinci son günlerde İBB soruşturmasında tutuklu iş insanı Murat Kapki ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin iddialarla tartışmaların odağında. 'İBB borsası' iddiaları ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle Mücahit Birinci için AK Parti düğmeye bastı.

MÜCAHİT BİRİNCİ İÇİN İHRAÇ İSTEMİ

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, parti üyesi Mücahit Birinci’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki’den siyasi nüfuzunu kullanmak suretiyle menfaat temin etmeyi teklif ettiği iddiası ve sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle disipline sevk edilmesine karar verdi.

SON DAKİKA | MÜCAHİT BİRİNCİ AK PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ

Mücahit Birinci ise sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla istifa ettiğini duyurdu:

"Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum.

Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı bir baba dostu, büyük bir Lider, benim penceremden Müminlerin Emini olarak görmeye devam edeceğim.

Bundan sonra da nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa, Liderimin yanında durmaktan bir an için bile tereddüt etmeyeceğim bilinmelidir.

Bu vesileyle çocuklarıma, anneme, aileme daha çok vakit ayıracağım inşallah.

Tüm kardeşlerime hakkım helaldir.

Vesselam."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mücahit Birinci'nin İBB soruşturmasında tutuklu iş insanı Murat Kapki'ye "Bu ifadeyi imzala, 2 milyon doları ver çık. Ben senin medyadaki elin ayağın, teminatın olacağım" dediğini öne sürmüştü.

İddiada adı geçen gazeteci Nedim Şener ağzını bozup Mücahit Birinci'ye ağır küfretmiş, Birinci de bir o kadar sert ve hakaret içeren paylaşımlarla Şener'e yanıt vermişti.

Birinci, Şener için 'çakal, kefal, minnoş, akıl hastası, deli' gibi ifadeler kullanmıştı.

MURAT KAPKİ'YLE GÖRÜŞMESİ GÜNDEM OLMUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında AK Partili avukat Mücahit Birinci'nin, İBB soruşturmasında tutuklu Murat Kapki'ye gidip "Bu ifadeyi imzala, 2 milyon doları ver çık. Ben senin medyadaki elin ayağın, teminatın olacağım" dediğini öne sürmüştü ve şunları eklemişti:

"Kapki 'Ben kimseye iftira atmam' deyince Birinci diyor ki 'Makyavelist düşün, baktın CHP iyiye gidiyor, mahkemede 'Kendimi kurtarmak için söyledim' der, CHP yanlısı bir ifade verir, kendini CHP'nin gazabından kurtarırsın.' Kapki diyor ki 'Her gece Fuat Uğur, Cem Küçük, Nedim Şener hakkımda yalan dolan yazılar yazıyorlar, konuşuyorlar. Ben bir de böyle söylersem nasıl olacak?' Birinci, 'Merak etme, onlar bende, hepsini halledeceğim. Ben senin medyadaki teminatın olacağım' diyebiliyor."

Anahtar Kelimeler:
Nedim Şener Mücahit Birinci ihraç ak parti
