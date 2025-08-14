HABER

Sosyal medyada birbirlerine girdiler! Nedim Şener ağzını fena bozdu, ağır küfür ettiği Mücahit Birinci'den yanıt gecikmedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Partili avukat Mücahit Birinci hakkındaki '2 milyon dolar' iddiası gündeme damga vurdu. Özel'in konuşmasının ardından gazeteci Nedim Şener ise hem Birinci'ye ağır küfür ettiği hem de Özel'e sert sözler savurduğu bir paylaşım yaptı. Birinci’den de Şener’e bir o kadar sert bir yanıt geldi.

Hazar Gönüllü

İBB'ye yönelik soruşturmalar gündemi şekillendirmeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Bayrampaşa mitinginde bugün saat 12.00'yi işaret edip "AK Parti'nin doğum günü hediyesi geliyor" demişti. Özel konuşmasında avukat Mücahit Birinci hakkında '2 milyon dolar' iddiasını dile getirdi. Gazeteci Nedim Şener ise Özel'e çok sert çıktı.

KAPKİ'NİN İFADESİNDE NEDİM ŞENER'İN DE ADI GEÇTİ

Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde saat 12.00'de kameralar karşısına geçerek düzenlediği basın toplantısında AK Partili avukat Mücahit Birinci'nin, İBB soruşturmasında tutuklu Murat Kapki'ye gidip "Bu ifadeyi imzala, 2 milyon doları ver çık. Ben senin medyadaki elin ayağın, teminatın olacağım" dediğini öne sürdü ve şunları ekledi:

"Kapki 'Ben kimseye iftira atmam' deyince Birinci diyor ki 'Makyavelist düşün, baktın CHP iyiye gidiyor, mahkemede 'Kendimi kurtarmak için söyledim' der, CHP yanlısı bir ifade verir, kendini CHP'nin gazabından kurtarırsın.' Kapki diyor ki 'Her gece Fuat Uğur, Cem Küçük, Nedim Şener hakkımda yalan dolan yazılar yazıyorlar, konuşuyorlar. Ben bir de böyle söylersem nasıl olacak?' Birinci, 'Merak etme, onlar bende, hepsini halledeceğim. Ben senin medyadaki teminatın olacağım' diyebiliyor."

NEDİM ŞENER ATEŞ PÜSKÜRDÜ: AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER

Özel daha konuşmasını bitirmeden gazeteci Nedim Şener ateş püskürdü. Özgür Özel'e "lan" diye seslenip "Bakarsın yine bir asansörde karşılaşırız" diyen Nedim Şener paylaşımında ağır küfür de kullandı.

BİRİNCİ'DEN JET YANIT

Şener'e Birinci'den yanıt gecikmedi. Birinci de ağır ifadeler kullandığı paylaşımında Şener'e hitaben "Sen kimsin ki ben senin ismini kullanacağım. Kendini nereye koyuyorsun? Seni geçenlerde aramıştım, paçadan akıtıp keke küke konuşuyordun" dedi.

KÜFÜRLER DEVAM ETTİ

Birinci'nin bu sözlerine tekrar küfürlü bir yanıt veren Nedim Şener şu ifadeleri kullandı:
"Adını başına adını yazmışsın öyle devam edeyim; Bay g…! İstanbul C.Savcılığı’nın açtığı soruşturmaya “müşteki” olarak dilekçe vereceğim orada karşılaşırız. Keşke badem bıyıklı diye aşağıladığın adamlar kadar cesaretin olsa. Murat Kapki yemler diye koşa koşa gidip görüşmeye utanmadın mı? Orada bu pis ağzınla adımı andıysan hukuk önünde hesabını sorarım."

Anahtar Kelimeler:
Nedim Şener Özgür Özel CHP Mücahit Birinci
