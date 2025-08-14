Mücahit Birinci'den Özel'in iddialarına yanıt geldi, CHP lideri canlı yayında öğrendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 12.00'de kameraların karşısına geçti. "AK Parti'ye kuruluş yıl dönümü hediyesi" diyerek başladığı konuşmasında CHP lideri Özel, AK Partili avukat Mücahit Birinci hakkında gündeme damga vuracak bir iddiayı gündeme getirdi. CHP lideri Özel, Birinci'nin, İBB soruşturmasında tutuklu Murat Kapki'ye gidip "Bu ifadeyi imzala, 2 milyon doları ver çık, ben senin medyadaki elin ayağın, teminatın olacağım" dediğini öne sürdü.

JET SORUŞTURMA

Özel'in iddiaları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerken, Mücahit Birinci ve Murat Kapki iddialarıyla ilgili jet soruşturma başlatıldı.

MÜCAHİT BİRİNCİ'DEN ÖZEL'E YANIT: "HİÇBİR ŞEYİN ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

CHP liderinin konuşması devam ederken, avukat Mücahit Birinci'den kısa bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından Özel'i etiketleyen Birinci "Şu zırvaların bir bitsin sana kendi öngördüğüm sürede bir cevap vereceğim Özgür Özel. Çok uzun sürmeyecek. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak."

CHP LİDERİ ÖZEL: "CÜRMÜN KADAR YER YAKARSIN"

Brinci'nin mesajı canlı yayında CHP liderine sorulunca Özel, "Cürmün kadar yer yakarsın Mücahit" diye yanıt yanıt verdi.