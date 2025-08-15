HABER

Sosyal medyanın konuştuğu Mücahit Birinci - Nedim Şener kavgası yargıya taşındı! "AK Parti içinde de eleştiriliyor"

Sosyal medya AK Partili avukat Mücahit Birinci ile gazeteci Nedim Şener'in birbirlerine ağır küfür ve hakaretler yağdırdığı kavgayı konuşuyor. İki isim, İBB soruşturmasında tutuklanan Murat Kapki ile Mücahit Birinci'nin görüşmesine dair gündeme gelenler üzerine birbirine girmişti. Olayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Nedim Şener, Birinci’nin AK Parti içinde de eleştirildiğini öne sürüp Şener konuyu bir de yargıya taşıdı.

Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı, İBB soruşturmasında tutuklu iş insanı Murat Kapki'nin şikayet dilekçesi tartışmaları beraberinde getirdi. Kapki dilekçede AK Partili avukat Mücahit Birinci ile görüşmesinde Birinci'nin kendisine "Bu ifadeyi imzala, 2 milyon doları ver çık. Ben senin medyadaki elin ayağın, teminatın olacağım" dediğini öne sürmüştü.

Kapki ayrıca Mücahit Birinci hakkında, "Fuat Uğur, Cem Küçük, Nedim Şener gibi gazetecilerin benim hakkımda aleyhte yazılar yazdığını söylediğimde kendisinin tüm bu durumları tersine çevireceğini ve yine kendisine teslim olmamı vadetti" iddiasında bulunmuştu.

SOSYAL MEDYA BU TARTIŞMAYI KONUŞUYOR

Bunun üzerine gazeteci Nedim Şener ağzını bozup Mücahit Birinci'ye ağır küfretti, Birinci de bir o kadar sert ve hakaret içeren paylaşımlarla Şener'e yanıt verdi.

Sosyal medyanın konuştuğu kavga yargıya da taşındı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Mücahit Birinci "Sıkletim değil" diyerek Nedim Şener’le ilgili suç duyurusunda bulunmayacağını, Şener ise Birinci’yle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

ŞENER: "MÜCAHİT BİRİNCİ, AK PARTİ İÇİNDEN DE ELEŞTİRİLİYOR"

Birinci’nin sözlerine yanıt veren Şener, kendisinin siyasetçi olmadığını, AK Parti’de yöneticilik yapmadığını belirtti. Birinci’nin ‘sıkletim değil’ sözlerini anımsatan Şener bu görevlerde bulunan birisinin adının böyle bir konuda ve akçeli işlerde adının geçmesini eleştirdi ve ‘asıl kendisi benim sıkletim değil’ dedi. Şener Birinci’nin AK Parti içerisinden de eleştirildiğini iddia etti.

NEDİM ŞENER'DEN MÜCAHİT BİRİNCİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Şener’in suç duyurusunda ise şu ifadeler yer aldı:

“Şüpheli Mücahit Birinci 14.08.2025 tarihinde kişisel X hesabından 'Ne oldu ulan zır deli bir anda kibarlaştın. Çakal! Aşağıda anlatıyorum tak gözlüklerini oku. Şimdi geldim ifademi vereceğim sana da yollarım. Minnoş seni! Ben kimsenin oyununa ortak olmam. Soruşturma bittiğinde senin adın bundan sonra KEFAL NEDİM olacak. Not: unutturmaya çalışma nerde ne zaman istiyorsan orada seni Akordeon yapacağım. Dilekçeci minnoş...' şeklinde söylemlerde bulunarak, müvekkilime hakaret etmiş ve müvekkili tehdit etmiştir.

Şüpheli Mücahit Birinci 14.08.2025 tarihinde kişisel X hesabından 'Ne oldu ulan bir anda hukukçu oldun kolpacı. Az önce asansör vs anlatıyordun. Kolpacı kefal.. Hala ismimi diyor, oğlum sen kimsin kim? Vasfın ne? Akıl hastası kolpacı bi delisin. Ne olduğun belli değil alkolik .... sabah içer akşam camiiye giden bi tipsin etki alanın ne? Minnoş seni.. iftiracılara inanıp kolpalık yapmak nedir göreceksin' şeklinde söylemlerde bulunarak, müvekkilime hakaret etmiş ve müvekkili tehdit etmiştir."

"HAKARET VE TEHDİT ETTİ"

Şüpheli Mücahit Birinci 14.08.2025 tarihinde kişisel X hesabından ''Oğlum bak seni yamulturum. Bu X'i attığında o gö.. beynin alkolden hatırlamıyor olabilir. Hemen seni aradım altını doldurdun hatırlıyor musun. Eee sorularını niye devam ettirmedin? Çünkü sana hepsini tek tek anlattım. Sonra gaza geldin sandın ki ben sineceğim. Çakal kibarcık minnoş. Seni gördüğüm yerde bak ne yapacağım. İsmini anmışmışım, ben senin ismini arada anıyorum trafikte vs yavşaklar oluyor onlara bağırırken ağzımdan çıkıyor. Süzme seni!'' şeklinde söylemlerde bulunarak, müvekkilime hakaret etmiş ve müvekkili tehdit etmiştir.”

Suç duyurusu şu ifadelerle sonlandırıldı:

"Şüphelinin X hesabı üzerinden sarf etmiş olduğu 'Çakal, kefal, minnoş, akıl hastası, deli ve yavşak' sözler hakaret suçunun yasal unsurlarını oluşturmaktadır. Bununla beraber şüpheli 'kolpalık yapmak nedir göreceksin, seni akordeon yapacağım, seni yamulturum, seni gördüğüm yerde bak ne yapacağım' ifadeleri ile müvekkilimi aleni bir şekilde tehdit etmiştir. Bu sebeplerle şüpheliden şikayetçiyiz."

