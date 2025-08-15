Istakoz sonrası yine gündemde… Fuat Uğur’dan bomba iddia: Şebnem Bursalı, Murat Kapki’ye ödül verdirdi! Milyonlarca TL harcandı

İBB soruşturmasında tutuklanan Murat Kapki'nin, AK Partili avukat Mücahit Birinci'yi suçladığı şikayet dilekçesi gündeme damga vurdu. Kapki'nin iddiasına göre Mücahit Birinci, Kapki'ye "Bu ifadeyi imzala, 2 milyon doları ver çık. Ben senin medyadaki elin ayağın, teminatın olacağım" dedi.

FUAT UĞUR, CEM KÜÇÜK, NEDİM ŞENER...

Kapki dilekçede, Birinci hakkında, "Fuat Uğur, Cem Küçük, Nedim Şener gibi gazetecilerin benim hakkımda aleyhte yazılar yazdığını söylediğimde kendisinin tüm bu durumları tersine çevireceğini ve yine kendisine teslim olmamı vadetti" iddiasında bulundu.

FUAT UĞUR, MÜCAHİT BİRİNCİ'YE YÜKLENDİ: BU KADAR MI GÖZÜN DÖNDÜ PARA İÇİN?

İddiada adı geçen gazetecilerden Fuat Uğur, tv100'deki köşesinde Mücahit Birinci'ye sert sözlerle yüklenip "Bu pisliğe bizlerin adını da bulaştırdığı için hiç affetmeyeceğim" dedi.

Tepkisini "Bu rezaletin sorumlusu bizzat böyle bir vekalet işine giren Mücahit Birinci" sözleriyle dile getirmeye devam eden Fuat Uğur, "Bu kadar mı gözün döndü hakikaten para için? Büyük hayal kırıklığı yaşadım" ifadelerini kullandı.

ÇOK KONUŞULACAK 'ŞEBNEM BURSALI' İDDİASI: "TAKDİR EDİLİP MİLLETVEKİLİ YAPILDI"

Öte yandan AK Parti Milletvekili Şebnem Bursalı hakkında gündem yaratacak bir iddiadan söz eden Uğur şunları kaydetti:

"Ne oldu biliyor musunuz 2020 yılında? Murat Kapki benden korkusuna, adaletin yakasına yapışacağı endişesiyle, şu anda AK Parti’den milletvekili olan Şebnem Bursalı’nın Başkanı olduğu Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’nin Külliye’deki ödül törenine sızıp Cumhurbaşkanı’ndan kendisine plaket verilmesini sağladı. Bunun fotoğrafını da hemen paylaştı. Bu sızma işlemi için harcadığı milyonları yazınca hakkımda bir milyon liralık tazminat davası açtı."

Fuat Uğur, yazısının devamında "Şebnem milletvekili yapıldı takdir edilerek. Murat Kapki’nin ne olduğu ortada" dedi.

MONACO'DA ISTAKOZLU PAYLAŞIM OLAY OLMUŞTU

Şebnem Bursalı daha önce ıstakozlu paylaşımla gündem olmuştu. Bursalı, Monaco'da yediği ıstakozu sosyal medyadan paylaşmış ve bu da tepkileri beraberinde getirmişti. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Bursalı'nın paylaşımıyla ilgili olarak "Afiyet olsun Şebnem Hanım. Hesap ne geldi? Enflasyon malum. Türkiye’den ucuz muydu bari?" demişti.