HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adilcevaz’da bayram ziyaretinde dönenlerin içerisinde bulunduğu araç kaza yaptı: 3 yaralı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bayram ziyaretinde dönenlerin içerisinde bulunduğu hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adilcevaz’da bayram ziyaretinde dönenlerin içerisinde bulunduğu araç kaza yaptı: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza, Adilcevaz-Erciş kara yolunda meydana geldi. Bayram ziyaretinden döndüğü öğrenilen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Yol kenarına savrulan araçta bulunan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adilcevaz’da bayram ziyaretinde dönenlerin içerisinde bulunduğu araç kaza yaptı: 3 yaralı 1

Adilcevaz’da bayram ziyaretinde dönenlerin içerisinde bulunduğu araç kaza yaptı: 3 yaralı 2

Adilcevaz’da bayram ziyaretinde dönenlerin içerisinde bulunduğu araç kaza yaptı: 3 yaralı 3

Adilcevaz’da bayram ziyaretinde dönenlerin içerisinde bulunduğu araç kaza yaptı: 3 yaralı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güroymak’ın rengârenk misafirleri: Arı kuşları görsel şölen sunuyorGüroymak’ın rengârenk misafirleri: Arı kuşları görsel şölen sunuyor
Lüks yat su alarak yan yattı! 6 mürettebat kurtarıldıLüks yat su alarak yan yattı! 6 mürettebat kurtarıldı

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'na yakın isimden Mansur Yavaş sözleri! "Aday gösterebiliriz"

Kılıçdaroğlu'na yakın isimden Mansur Yavaş sözleri! "Aday gösterebiliriz"

Edirne'den kahreden haber! 9 saat arayla cansız bedenleri bulundu

Edirne'den kahreden haber! 9 saat arayla cansız bedenleri bulundu

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

Kanye West'in İstanbul konserine ünlü isimlerden yoğun ilgi

Kanye West'in İstanbul konserine ünlü isimlerden yoğun ilgi

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.