Adım adım takip etmişler... Duruşmada o detaylar da soruldu! Epözdemir açıkladı: "Olayın çıkış yeri..."

Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya B.B. ve U.B. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin dava 20 Haziran’a ertelendi. Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. (DHA)

AİLE AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Minguzzi ailesinin avukatı Rezzan Epözdemir duruşma çıkışında olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. O açıklamada Epözdemir, "Olayın çıkış yeri park yeri. Parkta kavga ettikten sonra faillerin cinayeti planladıklarını ve kastın olduğunu ortaya koyuyor. Bu canavarca katletmek."