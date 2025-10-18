HABER

Adıyaman’da 530 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adıyaman’da jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda 530 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adıyaman’da 530 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adıyaman’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışma çerçevesinde, Şanlıurfa’dan Adıyaman’a kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine 2 şüpheli ve kullandıkları araç tespit edilerek durduruldu. Araç içerisindeki aramalarda 530 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Adıyaman
