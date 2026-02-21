Adıyaman’da alacak verecek kavgası: 3 gözaltı

Adıyaman’da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi 2564 Sokak içerisinde alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada şahısların kesici aletlerle birbirlerine saldırdığı iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga kontrol altına alınırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri tarafından 3 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır