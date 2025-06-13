HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adıyaman’da bıçaklı kavga! Zihinsel engelli genç yaralandı

Adıyaman’da iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada zihinsel engelli bir genç yaralandı.

Adıyaman’da bıçaklı kavga! Zihinsel engelli genç yaralandı
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi’nde iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Selim U. isimli zihinsel engelli genç bıçakla yaralandı.
Durumu fark eden vatandaşlar tarafından olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Yaralı Selim U’ya sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralının hastanede tedavi altına alındığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD "İsrail saldırıyı tek başına gerçekleştirdi" demişti! Fordo nükleer tesisine saldırıda gerçek ortaya çıktıABD "İsrail saldırıyı tek başına gerçekleştirdi" demişti! Fordo nükleer tesisine saldırıda gerçek ortaya çıktı
Netenyahu: "İran saldırılara karşılık verecek"Netenyahu: "İran saldırılara karşılık verecek"

Anahtar Kelimeler:
Adıyaman kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kamu işçisinin zam pazarlığında yeni gelişme!

Kamu işçisinin zam pazarlığında yeni gelişme!

İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e gözdağı

İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e gözdağı

Yunanistan devreye girdi, tepki yağdı: Hükümetten açıklama talep edildi

Yunanistan devreye girdi, tepki yağdı: Hükümetten açıklama talep edildi

Kavga sırasında Galatasaray’ı aşağıladı… Taraftarlar mesaj yağmuruna tuttu..

Kavga sırasında Galatasaray’ı aşağıladı… Taraftarlar mesaj yağmuruna tuttu..

İsrail saldırıları sonrası İran'da kaos artıyor! Halk şehirleri terk ediyor: Bankalar ve akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar...

İsrail saldırıları sonrası İran'da kaos artıyor! Halk şehirleri terk ediyor: Bankalar ve akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar...

Mersin sahillerinde görülmemiş olay! "Bu sene kimse Akdeniz'e girmesin"

Mersin sahillerinde görülmemiş olay! "Bu sene kimse Akdeniz'e girmesin"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.