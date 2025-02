Adıyaman'da deprem şehitleri anıldı! Bakan Kurum: 'Şehirlerimiz ayağa kalktıkça devletimizle gurur duyuyoruz'

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 2. yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Adıyaman'da "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı" düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuşmasının başında asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

“ŞEHİRLERİMİZ AYAĞA KALKTIKÇA, DEVLETİMİZLE GURUR DUYUYORUZ”

Bakan Kurum, depremin ilk günlerini şöyle anlattı: Telefonum çaldı, Cumhurbaşkanımız arıyordu. Bana ömür boyu unutamayacağım şu sözü söylemişti, “Murat hazır ol! Bu yuvaları yeniden biz yapacağız, bu şehirleri yeniden biz ayağa kaldıracağız, bu milleti yeniden biz mutlu edeceğiz.” Biz, bu şerefli vazifeyi aldık ve ekibimizle beraber çok çalıştık. Bugün tüm şehirlerimizin yeniden ayağa kalktığını gördükçe, tüm gücünü milleti için seferber eden devletimizle gurur duyuyoruz, bu mübarek yolda Cumhurbaşkanımızın yanında yürümekten onur duyuyoruz.

“BİR AN BİLE BU ENKAZI NASIL KALDIRACAĞIZ ŞÜPHESİNE DÜŞMEDİK”

Bakan Kurum, büyük bir inançla deprem bölgesinin ihya ve inşa çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayarak, “6 Şubat, Türk tarihinin en uzun ve en soğuk gecesiydi. O gün, bütün Anadolu adeta baştanbaşa buz olmuştu. Ocaklar sönmüş, yuvalar dağılmıştı. Millet olarak bu afete muhteşem bir dayanışmayla cevap verdik. İnanın tek bir an bile bu enkazı nasıl kaldıracağız, bu hayatları nasıl normale çevireceğiz şüphesine düşmedik. Annelerimize hep şu sözü verdik, ‘Siz şehitlerin bize emanetisiniz. Siz nasıl bize emanetseniz, hatıralarınızla dolu bu kentler de Anadolu karanfili gibi yeniden filizlenecek bu yuvalar da bize emanettir.’ O sözü verdiğimiz günden bu yana inanın kendi varlığımızı unuttuk, varsa yoksa, milletimizin geleceği dedik” ifadelerini kullandı.

“BİZİM İÇİN ÇALIŞMANIN SONU, BAŞARMANIN SINIRI YOK”

“Biz dertliyiz” diyen Bakan Kurum şöyle devam etti: Her evi her yuvayı kendi yuvamız bildik. Elini öptüğümüz her anneyi kendi annemiz gördük. Başını okşadığımız her depremzede yavruyu kendi yavrumuz bildik. Alnımızın terini bu toprakların çamuruna karıştırdık, elimizin emeğini bu coğrafyanın yollarına döktük. Yüzbinlerce yeni yuva kurduk, yepyeni uydu kentler, şehirler kurduk. Teslim ettiğimiz yuva sayısını Ekim’de 100 bine, Kasım’da 155 bine, Ocak’ta 201 bine ulaştırdık. Bizim için çalışmanın sonu yoktur, bizim için başarmanın sınırı yoktur. Bunun için de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 453 bin konutu, dile kolay neredeyse yarım milyon yuvayı süratle yapacağız. Evine gitmeyen tek bir kardeşimizi bırakmayacağız. Şehirlerimizin her açıdan zengin olması için; ticaretin, istihdamın, sanayinin eskisinden daha güçlü olması için; düzenlenmemiş meydan, yenilenmemiş kent merkezi bırakmayacağız. Yapılmamış ticaret ve sanayi alanı, kültürel ve turistik mekan bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Bu sayede 11 ilimizdeki nüfusumuzun neredeyse beşte birinin artık yeni bir yuvada yaşamasına; esnafımızın dörtte birinin yeni bir dükkanda iş yapmasına vesile olacağız.

“SÖZ VERİYORUZ O GÜZEL SABAH İÇİN DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ”

Bu eserlerin mimarının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, “Kendisinin huzurunda sizlere söz veriyoruz. Bizi okutan, büyüten ve hizmetkar eden annelerin vefalı evlatları olmaya devam edeceğiz. Geceyi üstümüze örtmeyeceğiz. Gündüzü rahat geçirmeyeceğiz. 7 günü az göreceğiz, 24 saati dar göreceğiz. Her iş nihayete erdiğinde buluşma yerimiz büyük ve güçlü Türkiye, buluşma noktamız yeniden doğan Adıyaman olacak. Bir gün Adıyaman’da yeniden buluşacağız, Hatay’da, Malatya’da, Kilis’te, Urfa’da, Diyarbakır’da yeniden sarılacağız. Maraş’ta, Adana’da, Osmaniye’de, Antep’te yeniden kucaklaşacağız. Ben 182 bin işçi, emekçi mimar ve mühendis kardeşimiz adına; o güzel sabah için durmadan dinlenmeden çalışacağımıza söz veriyorum” dedi.

“HER YENİ YUVA, ANNE HASRETİ ÇEKEN EVLATLARIMIZA MUTLULUK GETİRSİN”

Anma etkinliklerinin simgesi olarak Anadolu Karanfili’ni seçtiklerini anımsatan Bakan Kurum, “Bugün biz de hep birlikte, tıpkı bir karanfil gibi yeni bir başlangıcın simgesi olan yuvalarımızın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 ilimizden, 11 ailemize yeni yuvalarının anahtarlarını teslim ediyoruz. Ben dilerim ki her yeni yuvamız, anne hasreti çeken evlatlarımıza mutluluk getirsin. Her yeni evimiz, evlat acısı çeken annelerimizin kalbine bir nebze de olsa huzur versin. Her yeni yuvamız, babalarımızın dizine derman olsun. Başka bir dileğimiz yoktur, başka bir isteğimiz yoktur” diye konuştu.

“DÜNYANIN EN BÜYÜK İYİLEŞTİRME OPERASYONUNU HAYATA GEÇİRDİK”

Törende konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye’nin inşa edildiğini belirterek, “Tek yürek olup elbirliğiyle, dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu hayata geçirdik. Asrın felaketini, asrın birlikteliğine dönüştürdük. Biz, sarsılsak da yıkılmayan bir milletiz. Gözyaşlarımızı sile sile, yüreklerimizi umutla doldura doldura çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya’ya canlı bağlantıların da yapıldığı törende, 11 ilden birer aileye yeni evlerinin anahtarı teslim edildi.

Törende devlet ve millet kenetlenmesini sembolize eden Anadolu Karanfili görselleri ve rozetleri kullanıldı. Umudu, kardeşliği, sevgiyi ve dayanışmayı aynı zamanda yeniden ayağa kalkma gücünü temsil eden Anadolu Karanfili ile depremde yitirilen canlar anıldı.

‘6 ŞUBAT AĞIDI’

Törende, Tuba Kenan Kavallı’nın seslendirdiği ‘6 Şubat Ağıdı’ da ilk kez dinletildi. Ağıdın ardından drama gösterisi sunuldu. Dursun Ali Erzincanlı “Bir gece şiirini” okudu. Müzisyen ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, “Kızım Çiçekleri” bestesini Adıyamanlı depremzede çocuklar ile birlikte seslendirdi.

42 KURUM VE KURULUŞA PLAKET SUNULDU

Törende asrın birlikteliğine katkı sağlayan kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcilerine plaket sunuldu. Plakette Anadolu Karanfili sembolü ile “Hafızalarımızdan asla silinmeyecek olan asrın felaketinde sergilediğiniz örnek dayanışma, yardımseverlik ve göstermiş olduğunuz fedakarlık her daim hatırlanacak, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza ilham kaynağı olacaktır” ifadeleri yer aldı. AFAD, TOKİ, Emlak Konut, BAYKAR Teknoloji ve Mühendislik, Türk Hava Yolları, BORSA İstanbul, Turkcell, Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Katılım, Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin de aralarında olduğu 42 kurum ve kuruluşa plaket verildi.