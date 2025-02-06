Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar'a tepkiler çığ gibi büyüdü! Deprem anmasına sözleri damga vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda, "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katıldı. Anma programında Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar gündem olan sözlere imza attı.

"EN ÇOK PARAYI BEN VERDİM"

Program kapsamında sahneye çıkan Alpaslan Çakar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Burada en büyük hayırsever benim, en çok parayı ben verdim" dedi. O sözleri duyan Erdoğan ise Çakar'ı uyardı. “Tamam ya, ‘Ben verdim’ deme, millet verdi devlet verdi. Sizler aracı oldunuz!” yanıtın verdi.

Çakar'ın skandal sözleri ise sosyal medyaya damga vurdu. Birçok kullanıcı tepki gösterdi.