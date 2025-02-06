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Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar'a tepkiler çığ gibi büyüdü! Deprem anmasına sözleri damga vurdu

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
06.02.2025 22:47
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6 Şubat'ta yaşanan büyük felaketin ikinci yılında Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda, "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı" düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programa Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'ın skandal sözleri damga vurdu. O sözleri duyan Erdoğan ise Çakar'ı uyardı.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar'a tepkiler çığ gibi büyüdü! Deprem anmasına sözleri damga vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda, "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katıldı. Anma programında Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar gündem olan sözlere imza attı.

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"EN ÇOK PARAYI BEN VERDİM"

Program kapsamında sahneye çıkan Alpaslan Çakar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Burada en büyük hayırsever benim, en çok parayı ben verdim" dedi. O sözleri duyan Erdoğan ise Çakar'ı uyardı. “Tamam ya, ‘Ben verdim’ deme, millet verdi devlet verdi. Sizler aracı oldunuz!” yanıtın verdi.

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Çakar'ın skandal sözleri ise sosyal medyaya damga vurdu. Birçok kullanıcı tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Alparslan Çakar 6 şubat
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