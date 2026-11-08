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Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, gece geç saatlerde Kahta-Siverek kara yolunun 2’nci kilometresinde bulunan Narince Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahsun K. (26) yönetimindeki otomobil ile Sabri D. (50) idaresindeki otomobil, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada, sürücüler Mahsun K. ve Sabri D. ile araçlarda bulunan Feride D. (47), Vedat D. (26), İbrahim Musab D. (12), Havva D. (9) ve Sera K. (3) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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