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AK Partili Yayman, "İhtiyaç var" diyerek açıkladı: "Bu Anayasa ile yol yürümemiz çok zordur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ülkesi haline getireceksek bu Anayasa'yla bizim yol yürümemiz çok zordur. Sivil, demokrat yeni bir anayasaya ihtiyacımız vardır." dedi.

AK Partili Yayman, "İhtiyaç var" diyerek açıkladı: "Bu Anayasa ile yol yürümemiz çok zordur"
Melih Kadir Yılmaz

AK Parti Genel Başkanı Hüseyin Yayman, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti Mersin İl Başkanlığınca Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen basın buluşması programına katıldı.

"BUGÜN DE AYNI KARARLILIKLA KURULUŞ İLKELERİMİZE BAĞLIYIZ"

Burada konuşan Yayman, AK Parti'nin krizlerle mücadele ederek bu noktaya geldiğini söyledi. Fon meselesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Yayman, "Cumhurbaşkanı'mızın söylediği gibi biz bunu da aşacağız çünkü biz adı gibi AK bir hareketiz. Haram ile helali birbirine karıştıranlarla yollarımızı ayırırız. AK Partinin dünyaya ilham kaynağı olan hikayesinin lekelenmesine asla müsade etmeyiz. Teşkilatımızın emeklerini hiç kimse yok sayamaz. AK Parti '3 Y' ile kurulmuştur. Yasaklarla-Yolsuzlukla-Yoksullukla mücadele etmektir. Geçen 24 yılda sessiz devrimler başarmıştır. Bugün de aynı kararlılıkla kuruluş ilkelerimize bağlıyız. Çünkü bizim milletimize borcumuz vardır" dedi.

AK Partili Yayman, "İhtiyaç var" diyerek açıkladı: "Bu Anayasa ile yol yürümemiz çok zordur" 1

"MİLLETİMİZ PARTİMİZİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İÇİN DESTEKLEMİŞTİR"

Açıklamalarına devam eden Yayman, "Yoksullukla mücadele etmek, Türkiye'de kişi başına düşen milli geliri 3.500 dolardan 20 bin dolara getirmiştir. Yeter mi? Yetmez. İnşallah 30 bin dolara çıkartmamız lazım. Milletimiz partimizi yolsuzlukla mücadele için desteklemiştir. AK Parti kurulduğunda sahip olduğu değerlere bugün de sahiptir. Bugün daha fazla sahip çıkacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle haramla helali birbirine karıştıranla yol yürümeyiz. Kendi nefsini, kendi şahsi ikbalini, kendi kariyerini partimizin Cumhur İttifakı'nın ve davamızın üzerinde görenlerle yol yürümeyiz" ifadelerini kullandı.

AK Partili Yayman, "İhtiyaç var" diyerek açıkladı: "Bu Anayasa ile yol yürümemiz çok zordur" 2

Yayman; dünyaya, bölgeye, İslam dünyasına örnek ve rol model olacak AK Parti davasını hiç kimsenin kirletmeye hakkının olmadığını belirterek, davalarının lekelenmesine asla müsaade etmediklerini vurguladı.

AK Partili Yayman, "İhtiyaç var" diyerek açıkladı: "Bu Anayasa ile yol yürümemiz çok zordur" 3

"MASADA DEĞİL SAHADA SİYASET YAPIYORUZ"

AK Parti'nin masada değil sahada siyaset yaptığını ifade eden Yayman, partilerinin kurulduğundan bu yana çok sayıda önemli projeyi hayata geçirdiğini dile getirdi. Yayman, "İlk 25 yılda büyük eserler yapıldı. Büyük bir başarı hikayesi yazdık. Bu başarının mimarı Cumhurbaşkanımızdır. Şimdi ikinci 25 yıl için yeni bir başarı hikayesi yazmaya ihtiyacımız var. Bu dönem çok daha kolay olacaktır. Dünya değişmiştir, Siyasetin sosyolojisi değişmiştir. Bunu görüyoruz. Biz de bu değişimi yaşıyoruz ve yönetmek istiyoruz. Cumhur ittifakı olarak adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Milletimizin Cumhurbaşkanımıza ihtiyacı var. Mazlumların Recep Tayyip Erdoğan’a ihtiyacı var. Milletimizin desteğiyle Onu yeniden başkan yapacağız" dedi.

YENİ ANAYASA VE SİYASİ PARTİLER KANUNU AÇIKLAMASI

Türkiye'de bugün en önemli konulardan birinin yeni bir anayasa yapılması olduğuna değinen Yayman, şöyle devam etti:

"Zaman, dünya, siyasetin sosyolojisi ve şartlar değişmiştir. Türkiye'de bugün tam 196 siyasi parti var. Tabiri caizse bir siyasi parti enflasyonu yaşanmaktadır. Dolayısıyla bizim bir siyasi partiler kanunu yapmamız lazım. Siyasetin finansmanı meselesi Türk siyasetinde çok tartışılan meselelerden bir tanesidir. Siyasetin finansmanı meselesini bizim mutlaka ele almamız lazım. İşte yaşadığımız tartışmaları görüyoruz. Seçim kanununu değişen şartlara uygun biçimde yeniden ele almamız lazım. Türkiye’nin bir siyasi etik yasasına ihtiyacı var. Mutlaka bunları başarmamız gerekiyor. Bütün bunlara bağlı olarak ise Türkiye'nin siyasal ve yönetsel yazılımını güncellememiz lazım. Eğer 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacaksa ve biz Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ülkesi haline getireceksek bu Anayasa'yla bizim yol yürümemiz çok zordur. Sivil, demokrat yeni bir anayasaya ihtiyacımız vardır"

Eemeklinin, dar gelirlinin, işçinin, çiftçinin, narenciye üreticisinin, ev hanımlarının problemini bildiklerini dile getiren Yayman, "Bunların hepsini yine biz çözeceğiz. Hep söylüyoruz: Yaparsa, AK Parti yapar" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ 10 ÜLKESİNDEN BİRİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Türkiye'yi ikinci 25 yılda küresel devlet haline getireceklerini vurgulayan Yayman, "Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinden birisi haline getireceğiz. Şundan bir şüpheniz olmasın. Türkiye düne göre çok iyi bir noktadadır. Yarın çok daha iyi bir noktada olacaktır. Türkiye, milletimiz ve geleceğimiz hakkında iyimseriz." diye konuştu.

Yayman, Türkiye Yüzyılı programı kapsamında kentte çeşitli programların yapılacağını belirterek, programlar kapsamında esnafın ve vatandaşların problemlerini tespit edip genel merkeze ileteceklerini anlattı.

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Hüseyin Yayman ak parti
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