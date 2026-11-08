Antalya’nın yöresel lezzetleri 88 lezzet noktasında buluştu

Tahinli piyazdan şiş köfteye, serpme börekten hibeşe, bal kabağı dolmasından kabak tatlısına uzanan lezzet yolculuğunda, kuşaklar boyunca yaşatılan tarifler ve ustaların hikayeleri de ön plana çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Antalya durağı, kentin zengin mutfak kültürünü gastronomi programıyla ön plana çıkardı. Akdeniz’in taze sebzeleri, narenciyesi ve deniz ürünlerini Toroslar’ın köklü Yörük kültürüyle buluşturan Antalya mutfağı; zeytinyağlıları, yabani otları, bakliyat ve tahıl yemekleriyle festivalin gastronomi rotasının odağında yer aldı.

Kıyı kesimlerinde balık ve deniz ürünleri, iç kesimlerde ise et ve hamur işlerinin öne çıktığı Antalya mutfağı, farklı coğrafi özelliklerin şekillendirdiği geniş bir lezzet çeşitliliği sunuyor. Tahinli sosuyla diğer yörelerden ayrılan Antalya piyazı, şiş köfte, tahin ve limonla hazırlanan hibeş, Alanya’nın gülüklü çorbası ve serpme böreği kentin öne çıkan yemekleri arasında bulunuyor. Tahinli kabak tatlısı, turunç reçeli ve yerel turunçgiller de Antalya’nın gastronomi kimliğini tamamlayan özgün tatlar arasında yer alıyor.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından yürütülen Lezzet Noktası Projesi kapsamında Antalya’nın farklı ilçelerinde 88 restoran seçkiye dahil edildi. Geleneksel esnaf lokantalarından köklü aile işletmelerine, balık restoranlarından çağdaş gastronomi mekanlarına uzanan seçki, Antalya’nın mutfak kültürünü geniş bir yelpazede ziyaretçilere tanıttı.

ANTALYA’DA ÜNLÜ ŞEFLERLE LEZZET YOLCULUĞU

Antalya Kültür Yolu Festivali’nin gastronomi programına Şef Mehmet Akdağ ev sahipliği yaptı. 31 Ekim–2 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenen program kapsamında Antalya merkez, Korkuteli, Elmalı, Gömbe, Finike, Beycik ve Kaş’ı kapsayan gastronomi rotalarında kentin yöresel lezzetleri keşfedildi.

Şef Mehmet Akdağ ve gastronomi yazarı Ebru Erke’nin ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilen Manavgat ve Alanya rotalarında ise bölgenin köklü mutfak kültürü, yerel ürünleri ve yöresel tarifleri ele alındı.

Programın konukları arasında 2 Michelin yıldızlı Şef Ozan Kumbasar, Michelin Bib Gourmand ödüllü Şef Vedat Başaran, Michelin Rehberi’nde yer alan Şef Claudio Chinali ve Şef Bahtiyar Büyükduman ile Şef Mutlu Şevket Yılmaz yer aldı.

Festivalin gastronomi programı kapsamında 7 Mehmet Restoran’da gerçekleştirilen “Bir Sofrada Antalya” etkinliği de Antalya mutfağının zenginliğini ve yöresel ürünlerini ön plana çıkardı.

“ANTALYA’YA GELENLER PİYAZI, BAL KABAĞI DOLMASINI VE HİBEŞİ MUTLAKA TATMALI”

Antalya Kültür Yolu Festivali’nin ev sahibi Şef Mehmet Akdağ, Antalya mutfağının zengin ürün çeşitliliğine dikkat çekerek, kenti ziyaret edenlerin mutlaka tatması gereken üç lezzeti sıraladı.

Antalya’nın kendine özgü yemeklerinin başında tahinli fasulye piyazının geldiğini belirten Akdağ, “Birincisi fasulye piyazımızı mutlaka tatmalılar. İkincisi bal kabağı dolmamızın bir eşi yok, onun tadılması gerekiyor. Bir de hibeş. Bu üçü mutlaka tadılmalı ve yenmeli.” dedi.

Antalya’nın yalnızca yemekleriyle değil, yerel ürünleriyle de önemli bir gastronomi merkezi olduğunu vurgulayan Akdağ, ziyaretçilere Tavşan Yüreği zeytini, tahin, yöresel reçeller ve kuru erişte gibi ürünleri de önerdi.

Antalya’nın sebze ve meyve üretimindeki gücünün mutfak kültürüne doğrudan yansıdığını ifade eden Akdağ, kentin en önemli özelliklerinden birinin taze ve kaliteli ürünlere ulaşım kolaylığı olduğunu söyledi.

Antalya’yı bir sebze ve meyve cenneti olarak nitelendiren Akdağ, bölgenin üretim çeşitliliği sayesinde farklı mevsimlerde zengin bir ürün yelpazesine sahip olduğunu belirtti. Bu durumun Antalya mutfağını diğer şehirlerin mutfaklarından ayıran temel özelliklerden biri olduğunu dile getirdi.

Lezzet Noktası Projesi’nin Antalya gastronomisinin tanıtımına önemli katkı sağladığını vurgulayan Akdağ, bugüne kadar yeterince tanıtılamayan yöresel lezzetlerin bu proje sayesinde daha geniş kitlelerle buluştuğunu ifade etti.

Akdağ, “Bizim bu zamana kadar anlatamadığımız lezzetlerimizi Lezzet Noktalarında tatma fırsatı buluyorlar. Bu da arz ve talep yaratıyor. Böylece Antalya gastronomisini tüm dünyaya göstermiş oluyoruz.” sözleriyle projenin önemine dikkat çekti.

ANTALYA PİYAZININ LEZZET SIRRI: TAZE VE KALİTELİ MALZEME

Piyazcı Ahmet, Antalya mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan tahinli piyazın hazırlanışında kullanılan malzemelerin kalitesinin belirleyici olduğunu söyledi.

İşletmenin geçmişinin 1980’li yıllara uzandığını ve yaklaşık 28 yıldır mevcut adresinde hizmet verdiklerini belirten Piyazcı Ahmet, kuruluşlarından bu yana kalite anlayışlarından ödün vermediklerini ifade etti.

Antalya’ya gelen ziyaretçilere piyaz, kabak tatlısı, köfte ve zeytinyağlı ot yemeklerini öneren işletmeci, kentin mutfağını diğer bölgelerden ayıran özelliklerin başında dört mevsim taze ürüne ulaşabilmenin geldiğini anlattı.

Antalya’da bilinçli üreticiler sayesinde yılın farklı dönemlerinde kaliteli sebze ve meyvelerin yetiştirilebildiğini belirten Piyazcı Ahmet, bu üretim zenginliğinin yerel yemeklerin lezzetine doğrudan yansıdığını söyledi.

Piyazın hazırlanışında günlük ve taze malzemeler kullandıklarını vurgulayan işletmeci, ürün seçiminde fiyatın değil kalitenin öncelikli olduğunu belirterek, “Kalitede hiçbir zaman sınır yok.” dedi.

Lezzet Noktası Projesi’nin Antalya gastronomisine önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade eden Piyazcı Ahmet, bilinçli ve doğru planlanan tanıtım çalışmalarının yerel işletmelerin görünürlüğünü artıracağını dile getirdi.

DÖRT KUŞAKTIR SÜREN LEZZET GELENEĞİ: TOPÇU DÖNER

Topçu Döner’in işletmecisi Mesut Topçu, aile işletmelerinin geçmişinin 1900’lü yıllara uzandığını belirterek, dedesi tarafından başlatılan mesleğin bugün dördüncü kuşak tarafından sürdürüldüğünü söyledi.

Antalya mutfağının vazgeçilmezleri arasında şiş köfte ve tahinli piyazın bulunduğunu ifade eden Topçu, kenti ziyaret edenlere serpme börek, kabak tatlısı ve Arap kadayıfını da tatmalarını önerdi.

Antalya’nın narenciye ve sebze üretimiyle öne çıkan bir şehir olduğunu belirten Topçu, zeytinyağlıların ve sebze yemeklerinin kent mutfağında önemli bir yere sahip olduğunu anlattı.

İşletmelerinde özellikle şiş köfte, piyaz ve et dönerin öne çıktığını ifade eden Topçu, yıllardır sürdürülen lezzet anlayışının temelinde kaliteli ham madde, usta seçimi, doğru pişirme yöntemleri ve hijyenin bulunduğunu vurguladı. Topçu, etin kalitesinden pişirme sürecine kadar her aşamada gösterilen özenin işletmenin kuşaklar boyunca faaliyet göstermesini sağladığını belirtti.

Topçu, işletmenin başarısının temelinde kaliteli malzeme kullanımı, ustalık ve doğru pişirme yöntemlerinin bulunduğunu belirterek, bu anlayışı nesilden nesile aktardıklarını ifade etti.

Lezzet Noktası Projesi’nin Antalya’nın yerel işletmelerini daha geniş kitlelere tanıtacağına inandığını söyleyen Topçu, özellikle dijital platformlar ve sosyal medyanın gastronomi turizminin gelişiminde önemli rol oynadığını ifade etti.

1958’DEN BUGÜNE UZANAN SERPME BÖREK USTALIĞI

Börekçi Tevfik’in ustası Tevfik İkizoğlu, Antalya’nın yöresel lezzetlerinden serpme böreğin hazırlanışındaki incelikleri ve ailesinden devraldığı meslek geleneğini anlattı.

82 yaşındaki İkizoğlu, 1958 yılında henüz 12 yaşındayken ağabeyinin yanında börek yapmaya başladığını belirterek, dedesinden babasına ve ailesinin diğer üyelerine aktarılan mesleği uzun yıllardır sürdürdüğünü söyledi.

Serpme böreğin ailesinde kuşaktan kuşağa aktarılan özel bir tarif olduğunu ifade eden İkizoğlu, mesleği oğluna da devrederek aile geleneğinin devam etmesini sağladığını anlattı.

Antalya’nın en önemli lezzetleri arasında serpme börek, şiş köfte ve piyazın bulunduğunu belirten İkizoğlu, kentin zeytinyağlı yemekleri ve sebze çeşitleriyle de zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu dile getirdi.

Serpme böreğin hazırlanışında hamurun inceliğinin büyük önem taşıdığını vurgulayan İkizoğlu, kıyma, maydanoz, karabiber ve peynir gibi malzemelerin kalitesinin böreğin lezzetini belirlediğini söyledi.

Böreğin kıymalı ve peynirli çeşitlerinin yanı sıra tuzsuz lor peyniri ve pudra şekeriyle de tüketilebildiğini anlatan İkizoğlu, doğru pişirme yöntemiyle elde edilen çıtır dokunun serpme böreğin en önemli özelliklerinden biri olduğunu ifade etti.

İkizoğlu, hamurun ince açılması, kaliteli iç malzeme kullanılması ve böreğin özenle pişirilmesinin ustalık gerektirdiğini belirterek, bu lezzetin yıllardır aynı anlayışla hazırlandığını söyledi.

Antalya Kültür Yolu Festivali ve Lezzet Noktası Projesi’nin yerel lezzetlerin tanıtılması açısından önemli olduğunu ifade eden İkizoğlu, “Antalya’daki lezzetler dünyaya açılıyor. Onur duyuyoruz.” sözleriyle projeye ilişkin memnuniyetini dile getirdi.

ANTALYA’NIN LEZZET HARİTASINDA 88 ÖZEL DURAK

Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında hazırlanan 88 Lezzet Noktasından oluşan gastronomi seçkisi, kentin köklü mutfak kültürünü yöresel tarifler, yerel ürünler ve kuşaklar boyunca yaşatılan ustalık geleneğiyle birlikte ziyaretçilere tanıttı.

Muratpaşa ve Konyaaltı ağırlıklı gastronomi rotası; Kepez, Manavgat, Serik, Alanya, Kemer, Kaş ve Finike’ye uzanarak Antalya’nın farklı bölgelerindeki lezzetleri bir araya getirdi.

Tahinli piyaz, şiş köfte, oğlak tandır, serpme börek ve kabak tatlısı gibi yerel yemeklerin yanı sıra balık ve deniz ürünleri, zeytinyağlılar, ev yemekleri, dünya mutfakları ve şef restoranları da seçkide yer aldı.

Antalya’nın köklü esnaf lokantalarından çağdaş gastronomi mekânlarına uzanan Lezzet Noktaları, kentin yalnızca deniz, kum ve güneş turizmiyle değil, zengin mutfak kültürüyle de keşfedilebilecek bir destinasyon olduğunu ortaya koydu.

TGA tarafından yürütülen Lezzet Noktası Projesi, Antalya mutfağının özgün tariflerinin ve yerel işletmelerinin görünürlüğünü artırırken, gastronomi mirasının korunmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağladı.

Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmî internet sitesi (https://kulturyolufestivali.com/) ve Instagram hesabı @turkiye_kulturyolu üzerinden ulaşılabilir.