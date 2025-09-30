Adıyaman'da kahreden olay! Bir aile yok oldu

Adıyaman Kahta karayolunda Yakup Gültekin idaresindeki otomobil ile Selahattin S. idaresindeki yolcu otobüsü çarpışmıştı. Otomobilin hurda yığınına döndüğü kazada sürücü Yakup Gültekin (30), otomobilde bulunan eşi Esmanur Gültekin (24) ve çocukları Belinay Gültekin (4), Muaz Gültekin (1) olay yerinde hayatını kaybetmişti. Otobüs sürücüsü Selahattin S. hafif şekilde yaralanmıştı.
Yaşanan feci kaza, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde kafa kafaya çarpışan otobüs ve otomobilin şarampole yuvarlandığı anlar yer aldı.
Adıyaman'da yolcu otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı, araç içi kamerasına yansıdı. pic.twitter.com/xZ1q9Oen4M— Mynet (@mynet) September 30, 2025
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
