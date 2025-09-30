HABER

Adıyaman'da kahreden olay! Bir aile yok oldu

Adıyaman'da yolcu otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman Kahta karayolunda Yakup Gültekin idaresindeki otomobil ile Selahattin S. idaresindeki yolcu otobüsü çarpışmıştı. Otomobilin hurda yığınına döndüğü kazada sürücü Yakup Gültekin (30), otomobilde bulunan eşi Esmanur Gültekin (24) ve çocukları Belinay Gültekin (4), Muaz Gültekin (1) olay yerinde hayatını kaybetmişti. Otobüs sürücüsü Selahattin S. hafif şekilde yaralanmıştı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan feci kaza, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde kafa kafaya çarpışan otobüs ve otomobilin şarampole yuvarlandığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

