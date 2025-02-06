HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Adıyaman’da kan donduran olay! Depremzedeleri anmaya giden gençlere bıçaklı saldırı gerçekleşti

Adıyaman’da kan donduran olay! Depremzedeleri anmaya giden gençlere bıçaklı saldırı gerçekleşti

06.02.2025 12:13
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

İçerik devam ediyor
Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
06.02.2025 12:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da, depremde hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen programa giden iki genç, kimliği belirsiz bir grup şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Adıyaman’da, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak için törene gitmekte olan iki genç, kimliği belirsiz bir grup şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Yolda yürüdükleri sırada saldırıya maruz kalan gençlerden biri ağır yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

SALDIRGANLAR KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR GRUP

Olay, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi eski SGK binası arkasında meydana geldi. Saat Kulesi Kavşağı'nda düzenlenen anma törenine katılmak için yolda yürüyen Cihan M. ve Ege K., bir grup saldırgan tarafından bıçaklandı.

AW385395_02

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Aldıkları bıçak darbeleriyle yere yığılan iki genç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Cihan M.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AW385395_04

SALDIRGANLAR HER YERDE ARANIYOR

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir araştırma başlattı. Olay yerinde incelemeler sürerken, saldırganların kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
deprem Adıyaman bıçak anma saldırı tören
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İtalya'da helikopter kazası! 3 ölü: Dünyaca ünlü iş insanı da aralarındaydı

İtalya'da helikopter kazası! 3 ölü: Dünyaca ünlü iş insanı da aralarındaydı

Ancelotti Arda'ya katlanamadı ve oyundan aldı! Maç sonu ortalık karıştı

Ancelotti Arda'ya katlanamadı ve oyundan aldı! Maç sonu ortalık karıştı

6 Şubat'ın fotoğrafı... Her köşede tarifi olmayan ayrı bir acı!

6 Şubat'ın fotoğrafı... Her köşede tarifi olmayan ayrı bir acı!

4 taksici hakkında 22'şey yıla kadar hapis istendi!

4 taksici hakkında 22'şey yıla kadar hapis istendi!

6 Şubat'ın yıl dönümünde "En yakın tehlike" diye il il saydı...

6 Şubat'ın yıl dönümünde "En yakın tehlike" diye il il saydı...

Deprem anında kaydedildi! Kahreden anons: 'Acil, acil'

Deprem anında kaydedildi! Kahreden anons: 'Acil, acil'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.