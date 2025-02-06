Adıyaman’da kan donduran olay! Depremzedeleri anmaya giden gençlere bıçaklı saldırı gerçekleşti

Adıyaman’da, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak için törene gitmekte olan iki genç, kimliği belirsiz bir grup şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Yolda yürüdükleri sırada saldırıya maruz kalan gençlerden biri ağır yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

SALDIRGANLAR KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR GRUP

Olay, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi eski SGK binası arkasında meydana geldi. Saat Kulesi Kavşağı'nda düzenlenen anma törenine katılmak için yolda yürüyen Cihan M. ve Ege K., bir grup saldırgan tarafından bıçaklandı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Aldıkları bıçak darbeleriyle yere yığılan iki genç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Cihan M.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SALDIRGANLAR HER YERDE ARANIYOR

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir araştırma başlattı. Olay yerinde incelemeler sürerken, saldırganların kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

(İHA)