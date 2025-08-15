HABER

Adıyaman'da korkunç kaza! Yolun karşısına geçmek isterken hayatından oldu... Feci kaza kameralarda

Melih Kadir Yılmaz

Adıyaman'da korkunç bir kaza yaşandı. Aracını yolun kenarına bırakıp karşı yoldaki akaryakıt istasyonuna geçmek isteyen İmam Çiçek'e (36) araba çarptı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Çiçek, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Korkunç kaza ise kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine otomobiliyle gelen İmam Çiçek (36), Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Şanlıurfa Yol Ayrımı Kavşağı yakınlarında aracını yol kenarına park ederek karşı tarafta bulunan akaryakıt istasyonuna yaya olarak geçmek istedi.

Adıyaman da korkunç kaza! Yolun karşısına geçmek isterken hayatından oldu... Feci kaza kameralarda 1

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN ARAÇ ÇARPTI

Yolun karşısına geçmeye çalışan Çiçek'e, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan otomobil çarptı.

Adıyaman da korkunç kaza! Yolun karşısına geçmek isterken hayatından oldu... Feci kaza kameralarda 2

KORKUNÇ KAZA KAMERALARA YANSIDI

Meydana gelen kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza esnasında yoldan geçen diğer araçlar da hem kaza yapan araca hem de yerde yatan İmam Çiçek'e çarpmamak için güçlükle durabildi.

Adıyaman da korkunç kaza! Yolun karşısına geçmek isterken hayatından oldu... Feci kaza kameralarda 3

HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan kazada ağır yaralanan İmam Çiçek, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan İmam Çiçek, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çiçek'in cenazesi daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan olay yerinde bulunan İmam Çiçek'in aracı ile kazaya karışan otomobil, jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

