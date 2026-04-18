Adıyaman’da kuvvetli yağış sele neden oldu, araçlar mahsur kaldı

Adıyaman’da etkili olan sağanak sele neden oldu, araçlar yollarda mahsur kaldı. Aracı suda mahsur kalan sürücü Abuzer Özer, "Yolda geliyordum dolu yağdı. Bir anda bastırınca burada mahsur kaldık. Aracımız suya saplandı çıkamıyoruz" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kod ile kuvvetli yağış uyarısı yaptığı illerin arasında yer alan Adıyaman’da yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültüsü gecenin sessizliğini bozarken, çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokakları sel suları kapladı, araçlar mahsur kaldı. Trafik polisleri suyun içerisine girerek ittirdiği araçları kurtarmaya çalıştı.

ADIYAMAN'DA SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Bölgede yer yer etkili olan leblebi büyüklüğündeki dolu, çevreyi beyaza bürüdü. Binaların yağmur suyu giderleri yetersiz kalınca, sular lavabolardan taştı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Adıyaman sağanak yağış
