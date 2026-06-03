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Otobüs durağındaki bankta ölü bulundu

Antalya’da 57 yaşındaki adam otobüs durağı yakınındaki bank üzerinde ölü bulundu. Hayatını kaybeden adamın sabah saatlerinde adliyedeki işlemlerinin ardından durağa geldiği öğrenildi.

Otobüs durağındaki bankta ölü bulundu

Olay, saat 13.00 sıralarında Antalya Adliyesi önündeki bankta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs durağındaki bankta bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu yakın noktadaki polis merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Sadık Parlak’ın (57) nabzının atmadığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Parlak’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Olay yeri incelemesinin ardından Parlak’ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Sadık Parlak’ın sabah saatlerinde Antalya Adliyesi’ne bir dosyası için geldiği, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise durağa gelerek bir süre bankta uzandığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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