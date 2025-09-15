HABER

Adıyaman'da motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralı

Adıyaman merkezde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü ağır yaralandı.

Adıyaman’da meydana gelen kazada, kontrolden çıkan motosiklet bir direğe çarptı.

Kaza, Valilik Kavşağı’nda yaşandı. Mahir Ç. (17) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Motosiklet, yol kenarındaki bir direğe çarptı. Kazada sürücü Mahir Ç. ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Mahir Ç., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

