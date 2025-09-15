Adıyaman'da motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralı

Adıyaman’da meydana gelen kazada, kontrolden çıkan motosiklet bir direğe çarptı.
Kaza, Valilik Kavşağı’nda yaşandı. Mahir Ç. (17) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Motosiklet, yol kenarındaki bir direğe çarptı. Kazada sürücü Mahir Ç. ağır yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.
Mahir Ç., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
