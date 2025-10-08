HABER

Adıyaman’da Nissibi Köprüsü yakınında erkek cesedi bulundu

Adıyaman’da Nissibi Köprüsü yakınlarında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin kime ait olduğu otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi sınırlarında bulunan Nissibi Köprüsü yakınlarında vatandaşlar tarafından 40-45 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince cesette ve çevrede incelemeler yapıldı.

ERKEK CESEDİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Suda boğulduğu belirlenen erkek cesedinin kimliği tespit edilemedi. Ceset incelenmek üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kime ait olduğu otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

