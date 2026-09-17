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Adıyaman'da yasa dışı bahis operasyonunda 15 kişi tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı. MASAK ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda söz konusu hesapların para transferlerine aracılık etmek amacıyla kullanıldığı değerlendirildi.

Adıyaman'da yasa dışı bahis operasyonunda 15 kişi tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ve Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine yönelik planlı operasyon gerçekleştirildi. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından gönderilen bilgiler doğrultusunda başlatılan çalışmalarda, internet üzerinde herkese açık kaynaklar üzerinden yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık etmek amacıyla kullanıldığı değerlendirilen 6 bin 51 hesap numarası incelendi. MASAK ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda söz konusu hesapların para transferlerine aracılık etmek amacıyla kullanıldığı değerlendirildi.

Adıyaman da yasa dışı bahis operasyonunda 15 kişi tutuklandı 1

YASA DIŞI BAHİSE 15 TUTUKLAMA

Yapılan incelemelerde hesap sahiplerinden 26 kişinin güncel adresinin Adıyaman’da bulunduğu belirlendi. Şüphelilerden 18’inin Emniyet Müdürlüğü, 8’inin ise Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde olduğu tespit edildi.

14 Eylül 2026 tarihinde "Sokaklar Güvende" sloganıyla operasyon için düğmeye basıldı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ve Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 16 adrese yapılan baskınlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise firari olduğu belirlendi. Aramalarda 11 cep telefonu, 12 SIM kart ve 7 banka kartı ele geçirildi.

Jandarma sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda ise 8 şüpheliden 4’ü yakalandı. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

MASAK RAPORLARINA YANSIDI

Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında MASAK verileri ve kolluk araştırmalarında, emniyet müdürlüğü sorumluluk bölgesindeki şüphelilerin 2025-2026 yılları arasındaki para hareketlerinin toplam 116 milyon 670 bin 588 TL olduğu tespit edildi.

Jandarma sorumluluk bölgesindeki 8 şüphelinin ise aynı dönemde 2 bin 647 işlemde, toplam 58 milyon TL tutarında para transferi gerçekleştirdiği belirlendi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında toplam 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şüphelilerden 15’i hakkında tutuklama kararı verilirken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adıyaman Adliyesi’nde sevk edildikleri mahkemede tutuklanan 15 şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman yasa dışı bahis
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